Pronto llegarán a Guadalajara —y al mundo— dos de las fechas más esperadas del año: la celebración del Halloween en países anglosajones el 31 de octubre y el Día de Muertos en México el 1 y 2 de noviembre. Según las creencias populares, durante estos días el mundo de los vivos conecta con el de los muertos, dotando al ambiente de una alta carga energética. Bajo este contexto es que no solo habrá un montón de fiestas y concursos para armar altares, también habrá recorridos nocturnos para esta futura Noche de Brujas, como el organizado por El Refugio en Tlaquepaque; aquí te contamos todos los detalles.

El Refugio: de hospital psiquiátrico a centro cultural

Construido entre 1859 o 1885 —la verdad es que ningún historiador se pone de acuerdo—, El Refugio fue fundado por Fray de Luis Argüello quien originalmente lo pensó como un nosocomio y una casa religiosa, de hecho, cuenta con una capilla dedicada a Nuestra Señora del Refugio, he allí su nombre.

De estilo Colonial y un terreno de 10 mil metros cuadrados, el edificio ha pasado por varias manos: las Madres Josefinas; el doctor Fernández Del Valle y las Madres Franciscanas, siendo estas últimas las encargadas de su etapa como hospital.

El Refugio mantuvo afluencia de personas hasta el 31 de mayo de 1979 —fecha en que fue abandonado por seis años—, no fue hasta 1985 que El Refugio fue restaurado por el gobierno de Tlaquepaque con el fin de convertirlo en un museo cultural y punto de encuentro artesanal y turístico.

De espíritus de monjas y recorridos nocturnos

Como es de esperar y, para toda construcción antigua —más si tomamos en cuenta su pasado religioso y mental—, El Refugio no está exento de leyendas. Una de las más populares, según recoge El Occidental, es la del espectro de una monja que rumia por los pasillos que hace más de cien años fungieron como manicomio.

ESPECIAL / Facebook / Recorridos Nocturnos en el Refugio

Creas o no en los espíritus chocarreros, año con año, El Refugio organiza recorridos de noche para platicar de sus leyendas. Para este año, las funciones serán en un horario de 08:30 y 09:30 de la noche los días:

29 de octubre

30 de octubre

31 de octubre

2 de noviembre

El boleto tiene un costo general de 200 pesos. Para reservar, solo debes comunicarte al número 3317121643. Situado en Donato Guerra 140, El Refugio también tendrá su habitual concurso de altares de muerto.

AO