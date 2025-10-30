Este jueves 30 de octubre, a partir de las 10:00 horas, alumnos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) celebrarán su tradicional desfile anual, por lo que se presentarán diversos cierres viales por una duración aproximada de dos horas.Ante ello, la Policía Vial Jalisco recomendó anticipar los traslados por la zona y tomar vías alternas para evitar contratiempos en el recorrido de los conductores vehiculares.El desfile inicia en el plantel del CUCEI y recorre el siguiente derrotero en orden:Dicho recorrido será cerrado poco antes de las 10:00 horas y hasta las 12:00 horas de este jueves, todo con motivo de permitir el paso seguro del contingente.Como rutas alternas, la Policía Vial Jalisco considera tomar en cuenta las siguientes vías:En desplazamiento Norte-Sur y viceversa:En desplazamiento Este-Oeste y viceversaDe igual forma, las rutas de desvío son las siguientes:En desplazamiento Norte-Sur y viceversa:En desplazamiento Este-Oeste y viceversa:Toma en cuenta los cierres y alternativas, y anticipa tus movimientos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB