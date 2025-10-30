Jueves, 30 de Octubre 2025

Jalisco |

Desfile del CUCEI provocará cierres viales esta mañana (MAPA)

Policía Vial Jalisco recomienda anticipar tus recorridos para evitar contratiempos

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos son los cierres viales de esta mañana de jueves 30 de octubre en el Área Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este jueves 30 de octubre, a partir de las 10:00 horas, alumnos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) celebrarán su tradicional desfile anual, por lo que se presentarán diversos cierres viales por una duración aproximada de dos horas.

Ante ello, la Policía Vial Jalisco recomendó anticipar los traslados por la zona y tomar vías alternas para evitar contratiempos en el recorrido de los conductores vehiculares.

El desfile inicia en el plantel del CUCEI y recorre el siguiente derrotero en orden:

  • Boulevard Marcelino García Barragán
  • Cuitláhuac
  • 5 de Mayo
  • Gante
  • Avenida 16 de Septiembre
  • Avenida de la Paz
  • Camarena
  • Avenida Juárez

Dicho recorrido será cerrado poco antes de las 10:00 horas y hasta las 12:00 horas de este jueves, todo con motivo de permitir el paso seguro del contingente.

¿Cuáles son las rutas alternas por los cierres viales?

Como rutas alternas, la Policía Vial Jalisco considera tomar en cuenta las siguientes vías:

En desplazamiento Norte-Sur y viceversa:

  • Avenida Chapultepec

En desplazamiento Este-Oeste y viceversa

  • Garibaldi
  • Esteban Alatorre
  • Juan Manuel
  • Calzada Lázaro Cárdenas

Estas son las rutas de desvío

De igual forma, las rutas de desvío son las siguientes:

En desplazamiento Norte-Sur y viceversa:

  • Avenida Enrique Díaz de León
  • Calzada Olímpica

En desplazamiento Este-Oeste y viceversa:

  • Industria
  • Avenida Miguel Hidalgo
  • Avenida Enrique Díaz de León
  • Avenida Niños Héroes
  • Calzada Revolución
  • Calzada Jesús González Gallo
  • Avenida Dr. Roberto Michel
  • Avenida Circunvalación Agustín Yáñez

MAPA

Toma en cuenta los cierres y alternativas, y anticipa tus movimientos.

