Este jueves 30 de octubre, a partir de las 10:00 horas, alumnos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) celebrarán su tradicional desfile anual, por lo que se presentarán diversos cierres viales por una duración aproximada de dos horas.

Ante ello, la Policía Vial Jalisco recomendó anticipar los traslados por la zona y tomar vías alternas para evitar contratiempos en el recorrido de los conductores vehiculares.

El desfile inicia en el plantel del CUCEI y recorre el siguiente derrotero en orden:

Boulevard Marcelino García Barragán

Cuitláhuac

5 de Mayo

Gante

Avenida 16 de Septiembre

Avenida de la Paz

Camarena

Avenida Juárez

Dicho recorrido será cerrado poco antes de las 10:00 horas y hasta las 12:00 horas de este jueves, todo con motivo de permitir el paso seguro del contingente.

¿Cuáles son las rutas alternas por los cierres viales?

Como rutas alternas, la Policía Vial Jalisco considera tomar en cuenta las siguientes vías:

En desplazamiento Norte-Sur y viceversa:

Avenida Chapultepec

En desplazamiento Este-Oeste y viceversa

Garibaldi

Esteban Alatorre

Juan Manuel

Calzada Lázaro Cárdenas

Estas son las rutas de desvío

De igual forma, las rutas de desvío son las siguientes:

En desplazamiento Norte-Sur y viceversa:

Avenida Enrique Díaz de León

Calzada Olímpica

En desplazamiento Este-Oeste y viceversa:

Industria

Avenida Miguel Hidalgo

Avenida Enrique Díaz de León

Avenida Niños Héroes

Calzada Revolución

Calzada Jesús González Gallo

Avenida Dr. Roberto Michel

Avenida Circunvalación Agustín Yáñez

MAPA

Toma en cuenta los cierres y alternativas, y anticipa tus movimientos.

