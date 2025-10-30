Este jueves 30 de octubre, en Jalisco, se prevé una jornada nublada e intervalos de chubascos. A continuación te compartimos más detalles de los fenómenos meteorológicos que afectarán este día a Guadalajara, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM) y Meteored .

Para este jueves, Jalisco espera el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, el cual originará intervalos de chubascos que podrían acumular desde 5 hasta 25 milímetros de agua. Los vientos que podrían afectar al estado se prevén de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 a 50 km/h.

Se espera que las temperaturas máximas en la entidad vayan desde 30 y lleguen hasta los 35 °C.

En el transcurso del día, se espera cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, con posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas costeras. Durante la tarde, se prevé ambiente cálido a caluroso y chubascos con descargas eléctricas en algunos municipios.

Clima en Guadalajara este 30 de octubre de 2025

Este jueves, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera cielo despejado y ambiente ligeramente cálido en horas centrales del día; fresco por la noche y hasta el amanecer.

A pesar de que se prevé un día con nubosidad intermitente en la ciudad de Guadalajara, no se prevén lluvias para este jueves 30 de octubre. A continuación te compartimos más detalles de las temperaturas y las condiciones del cielo que se pronostican para este día en la capital de Jalisco.

HORA TEMPERATURA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 17 ºC Soleado - - 10:00 horas 20 ºC Soleado - - 11:00 horas 22 ºC Soleado - - 12:00 horas 24 ºC Nubes y claros - - 14:00 horas 27 ºC Nubes y claros - - 17:00 horas 27 ºC Nubes y claros - - 20:00 horas 23 ºC Cielo despejado - - 23:00 horas 19 ºC Nubes y claros - -

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN, el IAM y Meteored prevén para el municipio jalisciense.

