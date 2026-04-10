Elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) detuvieron en San Pedro Tlaquepaque a un sujeto apodado "El Dulcero", quien presuntamente comerciaba droga con envolturas de golosinas.

Durante su recorrido de vigilancia sobre la Calle Carlos Rivera, al cruce con Humberto Rivera, Colonia La Mezquitera, los oficiales observaron a un hombre que fumaba un cigarro de aparente marihuana, por lo que lo detuvieron rápidamente.

Al aproximarse, también notaron que el sujeto llevaba lo que aparentaba ser la cacha de un arma de fuego fajada a la altura de la cintura.

Portación de sustancias y arma de fuego

Tras realizarle una inspección preventiva conforme a protocolo, los oficiales le localizaron un arma de fuego tipo revólver, al parecer calibre .22 con dos cartuchos útiles, así como tres envoltorios de golosinas cuyo interior contenía vegetal verde con las características de la marihuana.

ESPECIAL

Por otro lado, le aseguraron un cigarro supuestamente elaborado con el mismo vegetal y dos envoltorios triangulares que contenían una sustancia blanca con las características de la cocaína.

Debido a los elementos ilícitos encontrados, quien se identificó como David "N", de 26 años, alias "El Dulcero", fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

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