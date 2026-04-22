El gobierno de Guadalajara anunció formalmente el inicio del registro para que jóvenes que viven en el municipio, o desean hacerlo, puedan acceder a un programa social de apoyo para la renta, a través del cual podrán recibir hasta 3 mil pesos mensuales.De acuerdo con la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, el programa, que se encuentra en su fase piloto, está dirigido a jóvenes que busquen independizarse, pero que enfrenten dificultades económicas para cubrir el costo de la renta. Destacó que este apoyo es único a nivel nacional y que pretende acercar a los jóvenes a sus lugares de estudio y/o trabajo."En Guadalajara reconocemos que uno de los retos de las grandes metrópolis en el mundo es el acceso a la vivienda, por eso diseñamos el programa Vivienda para vivir bien, que está compuesto por ocho acciones estratégicas para generar y fomentar el acceso a la vivienda dentro de la ciudad", comentó Delgadillo García.De acuerdo con lo anunciado por las autoridades, los requisitos básicos que los jóvenes deben cumplir para solicitar el apoyo son tener entre 18 y 30 años de edad, y vivir o trabajar dentro del municipio de Guadalajara. Además, es necesario contar con un ingreso menor a 15 mil pesos mensuales.Para aspirar al apoyo, es necesario realizar un proceso de registro en línea a través del portal https://sso.guadalajara.gob.mx/login, en el apartado Apoyo de Renta para Jóvenes. Para ello, deberás iniciar sesión o crear una cuenta, proporcionando datos como la CURP, un correo electrónico y un número de celular.Cabe señalar que los beneficiarios del programa Vivienda para vivir bien deberán participar en los "Sábados de Corresponsabilidad", un ejercicio de participación ciudadana en el que el Ayuntamiento visita distintas colonias para intervenir espacios públicos mediante la rehabilitación de infraestructura, limpieza y mejoras urbanas.Los formatos podrás encontrarlos en la página de registro para su descarga. La etapa de registro concluirá el sábado 30 de mayo. Para mayor información, se puede acudir a la Agencia Municipal de Vivienda de Guadalajara, ubicada en la calle Independencia 332 y/o 336, en la colonia Centro.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB