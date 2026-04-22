Si está a punto de salir de casa para ir al trabajo o a la escuela, es fundamental que planee bien su día. El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara nos tiene preparada una jornada llena de contrastes meteorológicos, combinando el calor típico de la primavera con algunas sorpresas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, la mañana comenzará con un ambiente bastante fresco y agradable, registrando una temperatura mínima de 17 grados Celsius . Sin embargo, no se deje engañar por esta frescura matutina, ya que el termómetro subirá rápidamente hasta los 29 grados antes del mediodía .

Para la tarde, la temperatura máxima pronosticada llegará hasta los 31 grados Celsius, marcando el punto más caluroso de la jornada . Esto significa que el calor se hará sentir con bastante fuerza en gran parte de la capital de Jalisco, por lo que será indispensable buscar la sombra.

¿Lloverá hoy en Guadalajara? El dato que cambiará su rutina

Aquí viene la información que realmente necesita saber para evitar contratiempos: a pesar de las altas temperaturas vespertinas, existe un 62% de probabilidad de lluvia ligera . Así que, aunque el cielo amanezca completamente despejado, las condiciones atmosféricas podrían cambiar drásticamente y traer precipitaciones inesperadas.

Estas lluvias ligeras podrían presentarse de forma aislada y repentina en distintos puntos estratégicos de la ciudad, afectando especialmente a municipios vecinos y zonas muy transitadas como Zapopan, Tlaquepaque y el sur de la metrópoli. Por ello, es altamente recomendable que no deje su paraguas en casa.

Además de las posibles precipitaciones, se esperan vientos provenientes del noroeste que soplarán a una velocidad aproximada de 5 kilómetros por hora. En cuanto a la humedad relativa, esta rondará el 29%, lo que en combinación con el calor generará una sensación térmica ligeramente bochornosa.

Este peculiar fenómeno meteorológico se debe principalmente a la interacción de diversos canales de baja presión que actualmente afectan a la región occidente del país. Según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones de inestabilidad atmosférica son completamente normales para esta época de transición.

Tips rápidos y recomendaciones para sobrevivir al clima de hoy

Para que los cambios bruscos de temperatura y las posibles lluvias no le tomen por sorpresa, hemos preparado una lista de recomendaciones prácticas. Estos consejos le ayudarán a mantenerse cómodo y seguro mientras se desplaza por las calles de nuestra ciudad durante este impredecible miércoles:

- Vístase en capas estratégicas: Como la mañana será fresca pero la tarde sumamente calurosa, lo ideal es usar ropa ligera de algodón como base. Sin embargo, no olvide llevar consigo una chaqueta ligera o un suéter delgado que pueda quitarse fácilmente cuando el sol alcance su punto máximo.

- El paraguas es su mejor aliado: Con ese 62% de probabilidad de lluvia ligera, más vale prevenir que terminar completamente empapado mientras espera el transporte público. Un paraguas compacto en su mochila puede salvarle de un buen resfriado y proteger sus pertenencias de cualquier chubasco repentino.

- Protección solar obligatoria en todo momento: Aunque exista un pronóstico de lluvia para la tarde, los rayos ultravioleta estarán sumamente fuertes durante el mediodía. Aplique un buen bloqueador solar, use lentes oscuros y lleve una gorra si planea caminar por el centro histórico o zonas abiertas.

- Manténgase hidratado constantemente: El calor de 31 grados no es ninguna broma y su cuerpo necesita recuperar líquidos. Lleve siempre consigo una botella de agua fresca, especialmente si va a realizar ejercicio, pasear a sus mascotas o visitar espacios recreativos como el emblemático Bosque Los Colomos.

Finalmente, le sugerimos mantenerse siempre informado sobre cualquier actualización de emergencia emitida por Protección Civil del estado. Disfrute de este miércoles en nuestra hermosa ciudad, tome sus precauciones, comparta esta información con sus familiares y no deje que los caprichos del clima arruinen su excelente actitud.

X /@conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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