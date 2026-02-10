Este fin de semana estará lleno de afecto, planes con amigos y sorpresas en pareja, ¡ será la magia del 14 de febrero, día del amor y la amistad ! Las amistades se reunirán con más alegría y añoro que nunca, las parejas buscarán refugio para el afecto y los enamorados encontrarán el momento perfecto para declararse.

Los lugares para pasar este San Valentín son variados, especialmente para los grupos de amigos, quienes también buscarán pasar un buen momento en convivencia entre juegos, bromas y comida. A continuación, te compartimos las mejores cabañas en el Pueblo Mágico de Mazamitla . ¡Planifica con tiempo una salida para crear más recuerdos con las personas que más amas este día del amor y la amistad!

Las cabañas mejor calificadas en Mazamitla

Cabaña calificada con 4.8

Alojamiento para dos personas

Hay un dormitorio, una cama

Costo del alojamiento: mil 687 pesos por noche

Cabaña calificada con 4.8

Alojamiento para cinco personas

Hay dos dormitorios, dos camas

Costo del alojamiento: mil 546 pesos por noche

Cabaña calificada con 4.6

Alojamiento para cuatro personas

Hay un dormitorio, dos camas

Costo del alojamiento: 2 mil 82 pesos por noche

Cabaña calificada con 4.6

Alojamiento para cuatro personas

Hay dos dormitorios, dos camas

Costo del alojamiento: mil 786 pesos por noche

Cabaña calificada con 4.8

Alojamiento para 10 personas

Hay tres dormitorios, cuatro camas

Costo del alojamiento: 6 mil 861 pesos por noche

Cabaña calificada con 4.8

Alojamiento para 13 personas

Hay cuatro dormitorios, 13 camas

Costo del alojamiento: 10 mil 304 pesos por noche

*Disponibilidad de las cabañas y precios pueden cambiar en la plataforma origen sin previo aviso.

¿Por qué el día del amor y la amistad se festeja el 14 de febrero?

La festividad se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. El sacerdote, contrario al decreto del emperador, comenzó a celebrar uniones de enamorados en secreto, un gesto que, con el paso del tiempo, dio lugar a que se popularizara su figura como patrón simbólico de los enamorados .

Todo se tornó fatal cuando Claudio II se enteró de las acciones que realizaba el sacerdote a escondidas, por lo que sentenció a muerte a Valentín el 14 de febrero del año 270 , alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, y según la tradición cristiana, se conmemora cada año el Día de San Valentín.

