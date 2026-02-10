Con el objetivo de facilitar el acceso a la vacunación y frenar la propagación del sarampión, la Secretaría de Salud del Gobierno de Jalisco anunció la habilitación de módulos itinerantes en fin de semana en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), así como en municipios del interior del Estado.

Módulos de vacunación contra el sarampión en Guadalajara en fin de semana

En Guadalajara, los módulos están disponibles en la Plaza de la Liberación y en Plaza Universidad, a un costado de la estación del Tren Ligero, ambos puntos brindarán atención sábado y domingo de 11:00 a 18:00 horas.

Zapopan

Para Zapopan, se instaló un módulo en Plaza La Perla, con un horario de 12:00 a 6:00 pm.

Además, el domingo se habilitará otro punto de vacunación en el Metrocan del Parque Metropolitano, el cual operará de 9:00 a 15:00 horas.

En el municipio, el Hospitalito de Zapopan también reforzó su capacidad de atención, incrementándola en 70 por ciento como parte de la campaña contra el sarampión.

La vacuna es gratuita y puede aplicarse de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 y de 14:00 a 19:30 horas, mientras que los fines de semana el servicio se ofrece de 8:00 a 14:00 horas.

Tlaquepaque

En Tlaquepaque habrá un módulo en la Presidencia Municipal que atenderá sábado y domingo de 09:00 a 14:00 horas.

Además del Centro de Salud de San Martín de las Flores de 9:00 a 15:00 horas.

CORTESÍA/Secretaría de Salud Jalisco

Tonalá

En Tonalá, los ciudadanos podrán acudir a los módulos ubicados en la Plaza Principal y en el Hospital Tonalá, ambos con atención de 9:00 a 18:00 horas.

Tlajomulco

Por su parte, en Tlajomulco de Zúñiga, se instalaron puntos de vacunación en:

Plaza Principal de 9:00 am a 13:30 pm

Soriana Santa Fe de 9:00 a 14:00 horas.

Multiplaza del Valle de 11:00 a 16:00 horas.

Plaza Regina de 11:00 a 16:00 horas.

CORTESÍA/Secretaría de Salud Jalisco

Estas acciones forman parte de una estrategia intensiva de vacunación implementada por el sector salud para contener el brote de sarampión en Jalisco, la cual incluye brigadas casa por casa en zonas con casos activos, ampliación de módulos masivos y la apertura de puntos extramuros en áreas de alta afluencia, principalmente en la ZMG.

El operativo se lleva a cabo de manera coordinada entre la Secretaría de Salud Jalisco, el IMSS, el ISSSTE, los Hospitales Civiles de Guadalajara, los Servicios Médicos Municipales y otras instituciones que integran el sector salud estatal.

Con información de Jorge Velazco.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA