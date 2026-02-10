Viene el 14 de febrero y con este, unas cuantas preocupaciones acerca de dónde pasar una encantadora cita romántica sin devorarse toda la quincena. Aunque esto pueda pasar por tacañería, lo cierto es que la mayoría de los salarios no se ajustan al altísimo precio de las cosas, además, ¿ir a un restaurante “carítsimo” para que la comida ni te guste? No, gracias.

Por ello, en esta nota te mostramos lugares que cuentan con las 3 B: bueno, bonito y barato, para pasarla bien durante este San Valentín.

La siguiente lista romántica incluye una mezcla de actividades al aire libre, experiencias culturales y opciones gastronómicas con buena relación calidad-precio, perfectas para sorprender a tu pareja sin gastar demasiado.

1. Paseo por el Centro Histórico y parada en cafecito

Aquí el plan es caminar por el corazón de Guadalajara, recorrer plazas, calles empedradas y fachadas coloniales mientras conversan y toman fotos. Como bonus, pueden terminar con un café o postre en Café Boutique Teatro Degollado, un lugar con encanto histórico cerca del Teatro Degollado — ideal para una charla tranquila con precios moderados.

La arquitectura, el ambiente urbano clásico y los rincones fotogénicos harán que sea una cita memorable sin gastar mucho.

2. Picnic en el Bosque Los Colomos

Acá solo necesitas llevar una mantita, comida o antojos y disfruta de un picnic en las áreas verdes, rodeados de naturaleza. Pueden caminar, visitar el Jardín Japonés o simplemente relajarse. Como el acceso es gratis, solo paga lo que lleves para comer, lo cual lo convierte en uno de los planes más baratos y lindos.

3. Unos tostilocos en Tlaquepaque

Aunque está un poco fuera del centro, Tlaquepaque tiene un ambiente de pueblo mágico con galerías de arte, artesanías y callecitas pintorescas donde pueden pasear y probar una nieve tradicional de garráfa bien juntos.

4. Cena casual en De La O Cantina

En esta cantina con ambiente relajado puedes disfrutar de platillos mexicanos y bebidas por precios accesibles, ideal si quieres algo bonito pero económico. El ambiente es casual pero con estilo, perfecto para una cena más íntima sin que se sienta caro.

La dirección es en Calle Argentina 70, Col Americana, Americana, 44200 Guadalajara, Jal., Mexico. Puedes hacer reservación al número 33 1974 9782

5. Caminata sudorosa y romántica por Avenida Chapultepec

Esta avenida clásica de Guadalajara es perfecta para un paseo al atardecer con música de fondo, en el pabellón hay puestos de artesanías y a sus alrededores, una que otra cafetería para tomar algo o picar algún antojo.

