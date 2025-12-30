Tras persecución, detienen a conductor que intentó atropellar a oficiales en Casa Jalisco

Un conductor a bordo de una camioneta que intentó atropellar a oficiales de la Policía del Estado asignados al resguardo de Casa Jalisco, fue detenido tras una persecución vehicular que terminó en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara.

El Comisario General de la Policía Estatal Preventiva, Juan González Castañeda, explicó que el sujeto conducía en sentido contrario y a exceso de velocidad, cruzando el camellón frente a la residencia oficial del gobernador.

Por ello, los oficiales solicitaron el apoyo y dio inicio la persecución vehicular por varias calles y avenidas, incluida la colonia Providencia, donde se había reportado un enfrentamiento armado.

Gracias a la coordinación entre las dependencias de seguridad de los tres niveles de gobierno se logró interceptar el vehículo en el cruce de la avenida Américas y la calle Jesús García. El ahora detenido, quien presuntamente cuenta con antecedentes penales, estaba desorientado e intentó agredir a los policías con un bate de béisbol.

El hombre refirió estar inconforme con los operativos de seguridad implementados en el Área Metropolitana de Guadalajara, razón por la cual intentó agredir a los policías, indicó el Comisario González Castañeda.

