Con facilidades de pago, una amplia oferta para los contribuyentes y descuentos por pronto pago, a partir de este 2 de enero y hasta el 28 de febrero, las recaudadoras del municipio de Guadalajara recibirán el pago del impuesto predial.

Para brindar una atención eficiente y accesible, el Gobierno de Guadalajara amplió su horario de atención en las seis recaudadoras municipales, que funcionarán de 6:00 a 18:00 horas, mientras que los sábados abrirán de 09:00 a 14:00 horas.

En el caso del impuesto predial, las y los contribuyentes que realicen su pago antes del 1 de marzo de 2026 podrán acceder a un descuento del 10 por ciento; el mismo porcentaje de descuento aplicará para los pagos en derechos de cementerios.

Los descuentos para personas en situación de vulnerabilidad se mantienen.}

Las personas jubiladas, con alguna discapacidad y viudas tendrán un 50 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial, al igual que los cuidadores de personas con discapacidad y madres de familia.

En lo relativo a adultos mayores, las personas de entre 60 y 74 años tendrán un beneficio del 50 por ciento de descuento; las personas de entre 75 y 79 años tendrán un descuento del 60 por ciento, mientras que las personas de 80 años o más tendrán un descuento de 80 por ciento.

Todos los descuentos se aplican de forma automática

De igual forma, se habilitarán estaciones de autopago en Plaza Brasil y en el Parque Luis Quintanar, exclusivas para el cobro con tarjeta bancaria, las cuales operarán del 2 de enero al 28 de febrero, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Adicionalmente, se habilitarán dos unidades móviles que brindarán atención del 5 de enero al 28 de febrero, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas, con el objetivo de acercar el servicio a distintas zonas de la ciudad.

También, por primera vez, se podrá realizar el pago a través del WhatsApp (GuaZap), al número 333-610-1010, donde el contribuyente deberá escribir un “hola” para después seleccionar el Municipio de Guadalajara, para activar al asistente virtual que guiará el proceso paso a paso.

Como opción complementaria, el pago del impuesto predial podrá realizarse en 17 kioscos ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), ampliando así las alternativas disponibles para la ciudadanía.

Asimismo, el Gobierno de Guadalajara informa que el pago del predial podrá efectuarse en diversas instituciones bancarias, entre ellas Santander, BBVA, Scotiabank, Banamex, HSBC y Ban Bajío, así como en tiendas de conveniencia Oxxo y Farmacias Guadalajara. También se encuentra disponible la opción de pago en línea a través de la página web oficial del Gobierno de Guadalajara, en el siguiente enlace: https://pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta

Para saber

Recaudadoras del Gobierno de Guadalajara:

Zona Centro, Miguel Blanco y Colón No. 901.

Zona Cruz del Sur, Fray Andrés de Urdaneta No. 1800.

Zona Minerva, Hospital No. 50-Z.

Zona Oblatos, Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez (Av. Circunvalación y Av. Artesanos).

Zona Olímpica, Unidad Administrativa Reforma (calle Los Ángeles y Analco).

Módulos fijos

Providencia, Calle Bogotá 3000

Chapalita, Avenida Tepeyac 802

Colinas de San Javier, Acueducto, entre Paseo de la Noria y Paseo Loma Ancha

Talpita, Calle Sebastián Allende 939

Autocobro

Plaza Brasil, Calzada Independencia Norte 1887, entre Monte Carmelo y Mitla

Parque Luis Quintanar, Calle María Reyes, entre Malecón y Patria, en el estacionamiento del parque

