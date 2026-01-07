Veneran con fe a los Reyes Magos de Cajititlán

Cuando era niña la señora Jerónima Martínez vino por primera vez a Cajiitlán a ver a los Santos Reyes.

Actualmente tiene 68 años y aún sigue viniendo con esa devoción desde que era niña.

"Primero me traían mis papás y luego que me case me trae mi esposo. Yo vengo a ver a los Santos Reyes que los saquen a pasear porque es una tradición familiar", comentó la señora que vive en Guadalajara.

Otro caso es el del señor Manuel Cruces quien vino desde Guadalajara a pedirle por su salud.

"Nos hizo un milagro a mitad de año estuve un poco malo de los ojos de la dermatitis y parece que ya voy saliendo, hay que tener fe", dijo.

Hortencia Torres quien vino desde Tototlán, Jalisco, es otra creyente que acudió esta mañana a la basílica del Santuario de los Reyes de Cajititlán.

"Yo vine a ver porque me habían platicado mucho, hay mucha gente y todo es bonito, no me había tocado venir", dijo Hortencia Torres.

Desde muy temprano miles de creyentes llegaron a esta comunidad de Tlajomulco de Zúñiga para rendir culto a los Reyes Magos.

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB