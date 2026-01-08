Pablo Lemus se reunió en la Ciudad de México con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, para establecer proyectos clave que consolidarán al estado como un motor económico, especialmente en los sectores de ciencia, innovación y tecnología. El encuentro resultó en un acuerdo para abordar el déficit energético que afecta principalmente a la Zona Metropolitana de Guadalajara, que actualmente enfrenta una carencia del 35% en el abasto de electricidad, lo que obliga a depender de importaciones desde otras regiones.

Tras la cancelación de la planta de ciclo combinado en Juanacatlán, debido al rechazo del Ayuntamiento, fuentes oficiales confirmaron que ayer se acordó la construcción de tres nuevas centrales eléctricas y más líneas de transmisión en ubicaciones estratégicas cercanas al Área Metropolitana de Guadalajara. Y no se tomará en cuenta el río Santiago. Las obras se anunciarán oficialmente en la última semana de febrero para avanzar en los acuerdos, con la visita de la secretaria federal.

“En la reunión con la secretaria de Energía logramos grandes acuerdos para concretar las inversiones durante los próximos años en materia energética, principalmente las orientadas a las energías sustentables, que garantizarán que más empresas sigan llegando a Jalisco. Estos acuerdos también permitirán traer más data centers, consolidando a nuestro estado como el motor de la economía nacional, principalmente en las áreas de ciencia, innovación y tecnología”, destacó Lemus.

Por su parte, González Escobar enfatizó: “Sostuvimos una reunión con Pablo Lemus… estamos dando seguimiento a proyectos de energía que fortalezcan la soberanía y la justicia energética para las y los jaliscienses”.

Con estos nuevos proyectos, Jalisco, que es la tercera entidad del país con mayor consumo de electricidad (después de Nuevo León y el Estado de México), podrá atender mejor la creciente demanda energética, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que ha experimentado un crecimiento económico y poblacional acelerado en los últimos años.

La Secretaría de Desarrollo Energético de Jalisco apunta que, debido a este déficit, el estado depende actualmente de energía importada, lo que hace urgente la construcción de nuevas plantas generadoras (la central que se canceló en Juanacatlán hubiera permitido abastecer a 18 parques industriales).

El secretario Manuel Herrera impulsa el Plan Estatal de Abasto de Energía Sustentable, cuyo objetivo es garantizar el suministro energético, fomentar la transición energética limpia y reducir el déficit. Este programa está proyectado para atraer inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares en el sexenio, principalmente del sector privado, para impulsar un cambio hacia energías más limpias y eficientes.

Respecto a las líneas de transmisión eléctrica, se contempla la instalación de tres nuevas líneas para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Éstas son cruciales para el transporte de la electricidad desde las plantas generadoras hasta las subestaciones, donde la energía se distribuye a los hogares, industrias y comercios.

Los industriales de Jalisco han señalado que el suministro de energía y agua son esenciales para atraer nuevos proyectos de inversión.

Con la activación de este plan energético, Jalisco da un paso importante hacia el fortalecimiento de su infraestructura, impulsando su crecimiento económico y la sostenibilidad a largo plazo.