Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 8 de enero prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 9 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12