Elementos de la Policía de Guadalajara evitaron el secuestro virtual de un joven en la colonia Olímpica, en Guadalajara .

Fueron integrantes de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) quienes recibieron un reporte del C5 Guadalajara que advertía sobre una persona no localizada, por la que sus familiares estaban recibiendo llamadas en las que les exigían dinero.

Detalles del operativo

Los elementos acudieron con el reportante, quien relató que su hijo había salido de casa, pero que no había vuelto. Y tras ello, comenzó a recibir llamadas en las que le exigían 300 mil pesos por recuperar al joven .

Ante esto, tras asesorar a la familia sobre el protocolo a seguir y recabar datos sobre los lugares que frecuentaba la persona no localizada, los oficiales tapatíos desplegaron un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al joven y fue en la avenida Marcelino García Barragán y Fray Luis de León donde encontraron al joven.

La víctima relató que, vía telefónica, lo obligaron bajo a amenazas a salir de casa y acudir a inmediaciones de un centro comercial, donde le giraron instrucciones de ocultarse en un baño.

Tras los hechos, los elementos de la Policía de Guadalajara dieron vista al Ministerio Público para que se continúen con las indagatorias.

