Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este jueves 8 de enero anticipa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 9 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

