Viernes, 15 de Mayo 2026

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Amatitán prohibirá la pirotecnia tras explosión en fiestas patronales

La noche del jueves se registró una explosión en la plaza principal del municipio de Amatitán durante la celebración de las fiestas patronales

Por: El Informador

La explosión inició cuando las chispas de una pieza de pirotecnia conocida como

La explosión inició cuando las chispas de una pieza de pirotecnia conocida como "torito" alcanzó un cilindro de gas utilizado por un puesto de frituras. ESPECIAL

Tras la explosión ocurrida la noche del jueves en la plaza principal de Amatitán que dejó como saldo a una persona fallecida y a más de dos decenas de lesionados, el gobierno del municipio anunció que prohibirá el uso de la pirotecnia en eventos públicos de cualquier tipo.

El siniestro se registró anoche durante los festejos por las fiestas patronales. De acuerdo con lo informado por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), la explosión inició cuando las chispas de una pieza de pirotecnia conocida como "torito" alcanzaron un cilindro de gas utilizado por un puesto de frituras.

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MB
 

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