Destinarán más recursos para llevar productos de Jalisco a ferias internacionales

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (Sader), conjuntamente con el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y el Consejo Nacional Agropecuario, anunciaron que este año destinarán una bolsa de 8 millones de pesos orientada a incrementar la presencia de productos locales en mercados estratégicos y consolidar relaciones comerciales a largo plazo.

Los productos que se apoyan para exportar son tequila, aguacate, berries, mango, coco, papaya, vainilla, inulina, jarabe de maíz, entre otros.

Eduardo Ron, titular de la Sader, explicó que este año el Gobierno del Estado aportará 4 millones 400 mil pesos y el resto será aportado por parte de los productores.

"Quiero reconocer a la iniciativa privada que el año pasado puso una cantidad similar", detalló.

Lorena Delgado González, presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ), detalló que este año se prevé participar en al menos cinco ferias internacionales.

El año pasado las empresas agropecuarias de Jalisco participaron en cuatro ferias internacionales en Hong Kong, España, Estados Unidos y Japón.

"Este año estamos pensando participar en las mismas ferias, a diferencia de que estamos viendo la conveniencia de participar en Europa de acuerdo con lo que coordinemos con la Secretaría y también con los productores y viendo sus necesidades" , precisó.

En Europa se proyecta participar en exposiciones en Francia.

"Estas son las ferias que estamos prospectando, además de las que ya participamos, pero en general vamos a participar en las que sean convenientes y que los productores levanten la mano y nos digan a dónde pretenden asistir", subrayó.

Precisó que el año pasado se beneficiaron más de 400 productores y este año se espera apoyar a una cantidad mayor.

Eduardo Ron añadió que, además de estas ferias, se apoya a productores ganaderos para que participen en otras exposiciones como la de Costa Rica, Guatemala, Argentina, a donde se busca llevar ganado en pie y embriones.

"Estamos buscando nuevos mercados, no nos quedamos en las ferias, sino que también acompañamos a diferentes grupos de productores a diferentes partes del mundo con la intención de dar a conocer todo lo bueno que tenemos" , subrayó.

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MB