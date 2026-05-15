Explosión en Amatitán: Lemus reacciona tras incidente que dejó un fallecido y 26 heridos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reaccionó esta mañana tras la explosión que se registró en el municipio de Amatitán, suceso que transformó las fiestas patronales en una emergencia.

A través de sus redes sociales oficiales, el mandatario estatal lamentó profundamente los hechos ocurridos la noche de ayer jueves 14 de mayo. En su mensaje, priorizó la atención a las víctimas con acompañamiento médico en los hospitales a los que fueron trasladados.

¿Qué dijo Pablo Lemus sobre la tragedia?

La reacción de Pablo Lemus se centró en la acción inmediata, la solidaridad y el respaldo del gobierno.

"Sobre el lamentable accidente ocurrido en la Plaza Principal de Amatitán, donde una persona perdió la vida a causa de una explosión durante la noche de ayer y varias más se encuentran en atención, expreso mis más sinceras condolencias y solidaridad a las familias, amistades y seres queridos de los afectados", dice el mensaje.

Asimismo, Lemus subrayó la coordinación permanente con el presidente municipal de Amatitán, Lionel Partida, para garantizar la atención debida a las y los heridos y organizar sus traslados a otros hospitales en caso de ser necesario.

X / @PabloLemusN

¿Cómo ocurrió la explosión en las fiestas patronales de Amatitán?

El estallido tuvo lugar en la plaza principal de Amatitán, un municipio que llevaba a cabo ayer por la noche las fiestas patronales.

Como es costumbre, familias se encontraban reunidas disfrutando de las fiestas patronales en honor al Señor de la Ascensión, cuando el ambiente festivo se tornó en pánico.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, la tragedia se desencadenó por un error en el manejo de pirotecnia.

Un "buscapiés" o chispa desprendida de un tradicional torito de pirotecnia salió proyectada sin control hacia un puesto de comida ambulante.

El fuego alcanzó rápidamente un cilindro de gas LP que alimentaba un cazo de aceite hirviendo en un puesto de salchipulpos y frituras.

Esta peligrosa combinación provocó una fuerte explosión y una onda expansiva que alcanzó a decenas de espectadores que se encontraban a escasos metros del lugar.

Saldo oficial y estado de los lesionados

La explosión dejó un saldo rojo. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

Lograron trasladar a las víctimas a diversos centros de salud para una mejor atención.

Para mantenerte informado con datos verificados, te compartimos el desglose oficial de las afectaciones confirmadas hasta el momento:

Víctimas mortales: 1 mujer de 52 años, quien falleció debido a la gravedad de sus heridas.

1 mujer de 52 años, quien falleció debido a la gravedad de sus heridas. Heridos graves: 6 personas que presentan quemaduras de consideración y requieren cuidados intensivos.

6 personas que presentan quemaduras de consideración y requieren cuidados intensivos. Heridos regulares: 5 personas que se mantienen en observación médica estricta.

5 personas que se mantienen en observación médica estricta. Heridos leves: 14 personas con lesiones menores que fueron atendidas de forma ambulatoria.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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