¿Paro de Uber y Didi afectará el uso de plataformas en Guadalajara?

El día de hoy, trabajadores de plataformas digitales realizarán un paro en reclamo de mejores pagos y condiciones laborales. La movilización tiene repercusión internacional y afiliados en varias ciudades de México confirmaron su participación.

¿Cómo será el paro de las plataformas?

Se anunció que se realizará una desconexión programada para este viernes 15 de mayo en un determinado periodo en el que las y los trabajadores de este tipo de aplicaciones no responderán pedidos ni de transporte, ni de entregas de productos. Con ello buscan obtener el reconocimiento laboral pleno, tanto en la relación con las empresas para las que prestan servicios como dentro del marco legal. El paro involucra a empleados de Uber, Didi, Rappi y otras empresas del tipo.

Las principales exigencias del gremio representado por la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) son:

Pagos justos

Seguridad

Fin de las desconexiones injustificadas

Un convenio justo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

¿Cuál será el periodo de paro de Uber y Didi?

La desconexión está programada hoy viernes 15 de mayo de 11:00 a 13:00 horas y en México está confirmada la participación de trabajadoras y trabajadores en Ciudad de México, Guanajuato, Baja California, Colima, San Luis Potosí y Tamaulipas. No se anunció participación dentro de Jalisco ni en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) por lo que no debería haber problemas en utilizar estos servicios durante el día y periodo señalado.

En lo que respecta a otras naciones, el paro del UNTA se realizará en localidades de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, India, Panamá, Perú y Sri Lanka.

Empresas no reaccionan al paro

Pese a que la desconexión fue anunciada por trabajadores, las empresas no han anunciado la suspensión oficial de los servicios, por lo que, durante el par de horas de protesta, los clientes podrían enfrentar menor disponibilidad de autos para transporte, tarifas dinámicas y retrasos en entregas.

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OB