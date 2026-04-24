De acuerdo con dos historias subidas en el perfil de Instagram de Kunno, Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían juntos para realizar un viaje en medio de las diversas polémicas que rodean a la pareja luego de la publicación y estreno del polémico video musical “Un Vals”, así como los rumores que vincularon al cantante sonorense con una mujer con la que presuntamente habría engañado a la menor de las Aguilar.

Todo ello podría derrumbarse con las dos imágenes que @papikunno en Instagram publicó.

Estas son las fotos que destronarían el rumor del rompimiento entre Nodal y Aguilar

En la primera, se alcanza a ver a Nodal y a Ángela Aguilar en una pista de vuelo, bastante cercanos entre sí y aparentemente abrazados. Destaca también una sonrisa larga de la menor de las Aguilar, respondida con un gesto ecuánime por el músico. El texto escrito por Kunno sobre la imagen dice: "mis papis (emoji corazón)".

ESPECIAL / INSTAGRAM @papikunno

En la segunda, ya dentro del avión, Nodal está sentado sobre un asiento y encima de él está el cuerpo de Ángela. Cachete con cachete se unen sus sonrisas a la par de que Papikunno se monta en el abrazo para una foto con el texto "felices los 3 (emoji de risa)".

ESPECIAL / INSTAGRAM @papikunno

Estos son los rumores que han rodeado a Christian Nodal y a Ángela Aguilar de forma receinte.

El par de imágenes se insertan luego de una fuerte polémica en la relación de los cantantes. Por una parte, el estreno del video oficial "Un Vals" ha destapado diversos frentes. Por un lado, en redes sociales, la modelo protagonista, Dagna Mata, fue inmediatamente relacionada por su parecido con Cazzu, expareja del sonorense y madre de su hija. Por otro lado, la propia Mata denunció falta de claridad en el trabajo y ausencia de pagos. Por último, Nodal insinuó que no tenía ni voz ni voto sobre las elecciones de la disquera respecto a este video musical e incluso por parte de su música. Todo ello luego de que el propio Nodal dedicara dicha canción a su esposa, Ángela.

Por otro lado, Javier Cerini reveló una información sin confirmar en la que se aseguró que, pese al lazo matrimonial, Nodal continuó viéndose con algunas mujeres fuera de la relación. En ese sentido, Ángela habría decidido salir de la casa que comparte con Nodal para refugiarse en el hogar de sus padres. No obstante, estas imágenes aparentemente recientes, desecharían el fuerte rumor de una separación.

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OB