Un supuesto correo electrónico interno remitido por el Pentágono de Estados Unidos habría solicitado la suspensión de la membresía o la expulsión de España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ante ello, un portavoz de la organización señaló que el tratado fundacional de la Alianza no prevé que ese mecanismo sea posible.

El Tratado del Atlántico Norte, documento fundacional de la Alianza Atlántica, recoge únicamente el protocolo para la adhesión de nuevos miembros o para el escenario en el que un país aliado quiera salir de la OTAN.

Tal y como señala el portavoz, los 14 artículos de este Tratado no recogen la posibilidad de una potencial suspensión o expulsión de ningún país miembro.

España reacciona a la solicitud de Estados Unidos

El gobierno español expresó este viernes su total tranquilidad ante la posibilidad de que Estados Unidos baraje suspender a España de la OTAN, porque recordó que el Tratado de la Alianza Atlántica no lo permite y, además, aseguró que su compromiso con la defensa común está fuera de toda duda.

La posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump suspenda a España de su pertenencia a la OTAN se plantea, según una información de la agencia Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán.

El propio Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia (Chipre), donde participa en la cumbre informal de la Unión Europea, restó importancia a este asunto.

España no sería el único señalado en Europa

Esas posibles represalias contra países aliados que no se han alineado con la administración Trump en la guerra contra Irán afectarían también, según las informaciones sobre ese supuesto correo electrónico, al Reino Unido, cuya soberanía sobre las islas Malvinas podría dejar de ser apoyada por el Gobierno de Estados Unidos.

La soberanía británica sobre las islas Malvinas, territorio del Pacífico Sur reclamado por Argentina, "no está en cuestión", dijo este viernes la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer.

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OB