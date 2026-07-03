Un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a Óscar Isaac "N" a 46 años, 10 meses y 16 días de prisión al encontrarlo responsable del delito de desaparición cometida por particulares agravada, en agravio de un servidor público desaparecido en junio de 2023.

La Fiscalía de Jalisco informó que, además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá pagar una multa equivalente a 7 mil 500 días de salario mínimo.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue vista por última vez el 9 de junio de 2023, cuando se comunicó por teléfono con su padre para informarle que había asistido a un juego de beisbol con varios amigos y que posteriormente acudirían a un domicilio ubicado en la colonia Coto Real.

Al día siguiente, sus familiares intentaron comunicarse nuevamente con él, pero ya no obtuvieron respuesta. Ante ello, presentaron la denuncia por su desaparición, lo que dio inicio a las labores de búsqueda e investigación.

Según la Fiscalía, las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas permitieron identificar a Óscar Isaac "N" como presunto responsable de los hechos. El hombre fue detenido, puesto a disposición de un juez y posteriormente vinculado a proceso.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó diversas pruebas que, a consideración del Tribunal de Enjuiciamiento, acreditaron la responsabilidad penal del acusado por el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

Con base en ello, el órgano jurisdiccional emitió una sentencia condenatoria de 46 años, 10 meses y 16 días de prisión, además de imponer la sanción económica correspondiente.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha informado públicamente si la víctima fue localizada ni ha dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la desaparición o el móvil del delito.

La sentencia se suma a la cifra de sentencias condenatorias que han sido emitidas en el estado por los delitos de desaparición de personas en la entidad.

JM