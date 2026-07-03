Clausuran centro de rehabilitación en Zapopan tras denuncia por presuntos maltratos

Un centro de rehabilitación ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, fue clausurado este jueves luego de que una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre presuntos maltratos contra las personas internadas.

La Fiscalía de Jalisco informó que el operativo fue encabezado por personal de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Concertación Social, con apoyo de autoridades municipales, para verificar las condiciones en que operaba el establecimiento.

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Durante la inspección fueron localizadas 60 personas internadas, de las cuales 59 eran adultas y una menor de edad.

Denuncias por presuntos maltratos derivan en la clausura del centro

De acuerdo con la dependencia, varios de los internos señalaron que eran sometidos a medidas disciplinarias como permanecer de pie frente a una pared durante varios días, recibir raciones limitadas de alimentos y dormir directamente sobre el piso. Tras ser entrevistados por las autoridades, manifestaron que no deseaban continuar en el centro.

Con el acompañamiento del área de Trabajo Social, las 60 personas fueron reintegradas con sus familiares. Por su parte, personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan clausuró el inmueble al detectar condiciones de hacinamiento, presencia de fauna nociva y la falta de licencias para su operación.

La Fiscalía agregó que, tras revisar la identidad de los internos, no se encontraron reportes de desaparición ni órdenes de aprehensión vigentes en contra de alguno de ellos.

Supervisan otros dos centros en Tlajomulco

Como parte de los operativos de supervisión en centros de rehabilitación, la Fiscalía informó que el pasado 2 de julio realizó inspecciones en dos establecimientos ubicados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, uno en la colonia Los Eucaliptos y otro en la cabecera municipal.

El objetivo fue verificar las condiciones de internamiento, descartar que los usuarios fueran víctimas de algún delito y corroborar que no existieran personas con denuncias de desaparición o mandamientos judiciales pendientes.

Según la dependencia estatal, en ambos casos las revisiones concluyeron sin que se detectaran irregularidades relacionadas con personas desaparecidas o con órdenes de aprehensión.

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La dependencia estatal señaló que las acciones forman parte de los operativos permanentes para supervisar centros de rehabilitación y atender las denuncias ciudadanas relacionadas con posibles irregularidades en este tipo de establecimientos.

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