La fiebre de la Copa del Mundo 2026 en Guadalajara no solo se vive en las canchas y en las tribunas, sino que ahora también se trasladará al terreno del amor.

A través de sus redes oficiales, Vero Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara anunció una iniciativa sin precedentes para todas aquellas parejas que deseen formalizar su unión legal con un toque completamente futbolero y de manera totalmente gratuita.

El escenario no podría ser más emblemático para esta época: el corazón del FIFA Fan Festival de la ciudad.

Anótate un gol con el amor de tu vida

Tal como se dio a conocer en la publicación oficial en Instagram de la mandataria, la convocatoria invita a los enamorados a aprovechar la infraestructura y el ambiente festivo del Mundial para formar parte de una boda colectiva. Esta campaña busca no solo celebrar el amor en un contexto histórico para la Perla Tapatía, sino también apoyar la economía familiar al exentar los costos tradicionales de los derechos del Registro Civil.

"Anótate un gol con el amor de tu vida y vengan a casarse en la mejor sede" , destaca el mensaje del anuncio, promoviendo una experiencia inolvidable para los futuros esposos rodeados de la euforia mundialista.

La fecha clave: Viernes 17 de julio

De acuerdo con los detalles visibles en la convocatoria, el evento principal se llevará a cabo el próximo viernes 17 de julio. Las parejas interesadas deberán mantener la atención a los canales oficiales del Gobierno de Guadalajara para cumplir con la entrega de la documentación requerida por el Registro Civil en los días previos.

Vero Delgadillo invitó a las parejas interesadas a llevar su documentación antes del 14 de junio en cualquiera de las 23 oficialías del Registro Civil de Guadalajara, las cuales tienen un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Esta iniciativa promete convertirse en uno de los eventos alternos más coloridos y románticos de la justa mundialista en el territorio tapatío.

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NG