Pensión Bienestar: El plazo que vence el 3 de mayo y no puedes ignorar

El reloj avanza rápidamente y el plazo definitivo está por concluir en todo el territorio nacional. Si tú o algún familiar cercano buscan acceder a los apoyos económicos que brinda el Gobierno federal, esta semana representa la última llamada para realizar el trámite oficial sin quedarte fuera del padrón de beneficiarios de este año.

La Secretaría de Bienestar ha emitido un aviso urgente a través de sus canales oficiales, recordando a la población que el periodo de inscripción para dos de sus iniciativas sociales más importantes finaliza de manera improrrogable este próximo domingo 3 de mayo .

Esta convocatoria nacional está dirigida específicamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, enfocada en quienes ya cumplieron 65 años o más, y a la nueva Pensión Mujeres Bienestar, un programa diseñado para mexicanas de entre 60 y 64 años de edad.

¿Cómo funciona el calendario de registro en estos últimos días?

Para mantener el orden, agilizar el proceso en cada sede y evitar las temidas largas filas bajo el sol, la dependencia federal ha organizado la atención en los módulos de acuerdo con un calendario basado en la letra inicial del primer apellido de cada solicitante.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, hizo un llamado enfático y directo para que las personas que aún faltan por inscribirse acudan a su sede más cercana antes de que las mesas de atención cierren sus puertas definitivamente este fin de semana.

Ubica tu módulo de atención y prepara tus documentos

El proceso de inscripción es completamente gratuito, personal y se realiza de forma presencial. Para saber exactamente a dónde acudir, los interesados deben ingresar a la página web oficial del Gobierno de México, buscar el apartado de Bienestar, seleccionar su entidad federativa y su municipio para desplegar el mapa.

Para que tu visita al módulo sea un éxito total y no te regresen a casa por falta de papeles, aquí te dejamos unos tips rápidos con los documentos que debes llevar en original y copia:

• Identificación oficial vigente.

• Acta de nacimiento legible.

• CURP de reciente impresión.

• Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

• Número de teléfono celular para contacto directo.

El impacto de estos apoyos económicos en el país

Estos programas sociales no solo representan una transferencia monetaria bimestral, sino que son derechos ganados que, según datos oficiales, ya contribuyeron a que 13.5 millones de personas salieran de la pobreza, reconociendo además el esfuerzo histórico de las mujeres en el cuidado de sus familias.

Una vez que el registro sea aprobado y procesado por las autoridades correspondientes, los nuevos beneficiarios serán notificados mediante un mensaje de texto para recibir su tarjeta del Banco del Bienestar, el único medio oficial por el cual se depositarán los recursos de forma directa y sin intermediarios.

Es de vital importancia recordar que, hasta el momento, las autoridades federales no han anunciado ninguna prórroga extraordinaria para rezagados , por lo que dejar este trámite para después podría significar perder el apoyo económico durante los próximos bimestres del año en curso.

No dejes pasar esta valiosa oportunidad que por derecho te corresponde; revisa la letra de tu apellido en el calendario oficial, reúne todos tus papeles hoy mismo en una carpeta y acude a tu módulo más cercano para asegurar tu tranquilidad financiera en el futuro a corto plazo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de la Secretaría del Bienestar

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