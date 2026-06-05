Los usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara ahora podrán utilizar plataformas de transporte para trasladarse a sus destinos con el nuevo patio de plataformas.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, destacó que este espacio es clave no sólo para mejorar la movilidad de las y los usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, sino que además establece un "piso parejo" para las diferentes opciones legales de transporte.

Recordó que, por legislación federal, las y los conductores de taxis de plataforma no pueden ingresar ni operar legalmente en el aeropuerto tapatío, por lo cual hubo que trabajar, en coordinación con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las autoridades estatales, para poder llegar a este modelo, que de hecho, señaló, es replicado del mismo modelo que opera en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Destacó que este espacio busca dar certeza y seguridad a las y los visitantes, por sobre los conductores que de forma irregular ofrecen sus servicios en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, quienes operan sin dar certeza a las y los usuarios por no saber quién es quien conduce o en qué vehículos se trasladan.

Pablo Lemus Navarro destacó el espacio como una acción clave para mejorar la movilidad de los usuarios del Aeropuerto de Guadalajara. EL INFORMADOR / A. Navarro

Usuarios podrán trasladarse al patio de plataformas en solo 10 minutos

Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transportes (Setran) resaltó la facilidad que tendrán las y los usuarios para llegar a este espacio en solo 10 minutos abordando desde la zona de shuttles del aeropuerto, a no más de 20 pasos de las puertas de la terminal aeroportuaria.

Las y los visitantes podrán abordar una de las hasta 8 unidades disponibles que moverán a las y los pasajeros desde el aeropuerto y hasta la terminal de vehículos de plataforma de manera completamente gratuita.

David Zamora Bueno, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), destacó que este espacio, que cuenta con toldos, baños, Internet, bebederos y puntos de carga de electricidad, pudo concluirse en solo dos meses, tal como lo había solicitado el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

El patio tendrá lugar para recibir al mismo tiempo 62 cajones de estacionamiento, permitiendo el flujo constante de vehículos. Para su ingreso, las y los conductores solo deben confirmar que se encuentran conectados a su plataforma de Didi, Uber o InDriver, únicas aplicaciones permitidas para operar en Jalisco bajo la legislación estatal.

En su participación, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, describió este espacio como una acción de justicia social en cuanto a accesibilidad a la movilidad, además de que representa la opción más segura para que las y los visitantes, y quienes llegan a la ciudad, puedan trasladarse de forma segura. Evitando así el servicio de los taxis piratas que laboran en las inmediaciones del Aeropuerto, poniendo en riesgo a las y los usuarios.

Las y los visitantes podrán abordar una de las hasta 8 unidades disponibles que moverán a las y los pasajeros desde el aeropuerto y hasta la terminal de vehículos de plataforma; el servicio es gratuito. EL INFORMADOR / A. Navarro

¿Cómo abordar el transporte rumbo al patio de plataformas?

Las y los visitantes ya pueden abordar cualquiera de estas unidades para pedir su vehículo de plataforma en este espacio. Solo deben acercarse a la zona de Shuttles y abordar cualquiera de las unidades verdes, las cuales tienen marcado en su parabrisas la leyenda C-01 Plataformas. No hay paradas adicionales.

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OB