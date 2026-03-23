El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despertó este lunes 23 de marzo con un cielo cubierto por los contaminantes que provocaron que se activara la alerta atmosférica debido a un incendio forestal. Las imágenes son sorprendentes.

Este lunes 23 de marzo se mantiene la alerta atmosférica en los municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque , informó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (Semadet), consecuencia del incendio forestal de la tarde del domingo en el paraje “Los Asadores”, dentro del Bosque La Primavera .

Anoche, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco informó que el incendio registrado en el paraje “Los Asadores”, dentro del Bosque de La Primavera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se reportaba controlado y en fase de liquidación.

Protección Civil informó que las brigadas en el sitio lograron cortar el avance del fuego en todo el perímetro del incendio; en las siguientes horas continuarán con labores de enfriamiento y extinción total dentro del polígono involucrado.

Además, la autoridad recomendaba a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

Ante la alerta atmosférica, la Semadet recomienda:

Evita las actividades al aire libre

Cierra puertas y ventanas para evitar que entre la contaminación

Está prohibido encender fogatas

Disminuye el uso de vehículos automotores

Especial cuidado con niños, adultos mayores, así como mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias

Toma mucha agua y evita fumar

De ser posible usa cubrebocas al salir a la calle

Se suspenderá la actividad de ladrilleras y quemas agrícolas

Se mantienen clases en la ZMG pese a contingencia, pero suspenden actividades al aire libre en las escuelas

Pese a la situación, la Secretaría de Educación (SEJ) no ha considerado la suspensión de clases . Ante la alerta emitida, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que únicamente se suspenderían las actividades al aire libre durante este lunes 23 de marzo en el turno matutino de los planteles ubicados dentro de los municipios en los que se decretó la medida medioambiental, en todos los niveles educativos.

El Secretario también instó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales de las autoridades estatales, y se espera que se emita una nueva actualización para las escuelas del turno vespertino adjuntas a la SEJ .

Pasadas las 11:00 de la noche, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) notificó que el incendio registrado desde la tarde en el paraje de “Los Asadores”, en Tlajomulco, ya había sido controlado y había entrado en fase de liquidación. Hasta el momento no hay una nueva actualización de la situación en el sitio.

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