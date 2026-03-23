El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) fue sorprendida ayer domingo con una ligera lluvia registrada en gran parte de la ciudad, al mismo tiempo que se vivían los efectos de un incendio forestal en La Primavera. Ante esto, muchos tapatíos se preguntan si este lunes 23 de marzo la precipitación se presentará otra vez. De acuerdo al pronóstico, este escenario sí es posible.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera este día cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Jalisco y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit y Colima, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo . Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (centro y sur) y Colima (este), e iniciando en Michoacán (centro y suroeste). Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, habrá cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 19 °C . Vientos del noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h.

Lluvia para este lunes en Guadalajara

11:00 horas Soleado 23 °C 14:00 horas Nubes y claros 28 °C 17:00 horas Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 22 °C 20:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 20 °C 23:00 horas Cubierto 19 °C

El pronóstico de lluvia para este lunes es del 60 por ciento, pero desaparece para el resto de la semana .

¿Cómo estará el clima a nivel nacional este lunes?

Para hoy, prevalecerá una circulación ciclónica y vaguada en altura, asociada a un canal de baja presión en superficie, lo que ocasionará intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generará lluvias y chubascos en Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana. Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro y sur), Colima (este), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este); finalizando en Sinaloa, e iniciando a partir de hoy en Michoacán (centro y suroeste) y Chiapas (suroeste).

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México; propiciará fuertes rachas de viento en dicha región.

Con información de SUN y Meteored

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