En semanas recientes y según ha estado informando esta casa editorial, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) han hecho cientos de reportes a raíz del agua turbia que distribuye la red del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en los hogares. Frente a este contexto, ¿qué tan seguro es potabilizar por cuenta propia el agua?

Cabe recordar que los reportes ciudadanos describen agua con coloración amarilla o café, presencia de sedimentos y mal olor. Algunos señalamientos advierten de una posible mezcla de aguas negras con la red de agua potable, lo que se ha sumado al enojo colectivo y a la preocupación por los riesgos sanitarios.

¿Qué pronunció Salud de Jalisco sobre el agua sucia?

Hasta el momento, Salud Jalisco no ha lanzado ninguna alerta epidemiológica ni sanitaria ante los reportes de agua turbia en Guadalajara, ya que los análisis no han detectado parámetros fuera de los límites permisibles. Esto incluye niveles de cloro y presencia de coliformes dentro de los rangos aceptables conforme a la normativa.

La crisis por esta agua sucia y con mal olor no es un problema aislado, pues este está estrechamente ligado a la antigüedad de las tuberías y a otras fallas persistentes en la calidad del suministro. Sin embargo y a pesar de, durante febrero y marzo de 2026, hubo un repunte muy grave, al grado de considerarse una “emergencia biológica” en plena primavera.

¿Qué sí y no se debe hacer con el agua del Siapa?

El agua del Siapa puede utilizarse para actividades domésticas, como el aseo personal, limpieza del hogar y lavado de ropa. Para el cepillado dental, se recomienda emplearla únicamente para enjuague, evitando su ingestión, pero no usar el agua cuando esté turbia. También es posible usarla para sanitarios o riego.

No se recomienda beberla directamente del grifo ni utilizarla para preparar alimentos o bebidas sin previo tratamiento. Tampoco debe emplearse para consumo humano cuando presente partículas visibles, mal olor o coloración inusual. En estos casos, lo más seguro es recurrir al agua purificada o embotellada.

¿Qué tan seguro es potabilizar por cuenta propia el agua del Siapa?

De acuerdo con especialistas, el agua solo puede considerarse segura en su uso cuando no contiene en sí gérmenes ni sustancia tóxicas que repercutan en la salud. Por el momento no es el caso del agua del Siapa.

Considerando todo esto, el Ministerio de Desarrollo Social en Argentina explica que si no hay acceso a agua con la calidad idónea, lo recomendable siempre es potabilizarla con métodos caseros. Acá te presentamos dos:

Echar 2 gotas de cloro por cada litro de agua; dejar reposar media hora (la concentración de cloro debe ser de 60gr/l)

Dejar hervir durante 3 minutos en una olla tapada, para enfriar no se debe remover la tapa.

Recuerda que aún potabilizada, el agua de la llave no es recomendada para su consumo humano.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

