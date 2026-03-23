La tarde del pasado domingo 22 de marzo, se registró la propagación del incendio forestal en el paraje “Los Asadores”, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La información fue confirmada por Protección Civil en su cuenta oficial de X.

Brigadas municipales, elementos de la CONAFOR y de Protección Civil y Bomberos Jalisco realizaron labores para el control y combate del fuego.

Se controla el incendio en el Bosque La Primavera

El pasado domingo a las 23:10 horas, Protección Civil Jalisco dio a conocer que el incendio fue controlado gracias al trabajo de las brigadas; asimismo, refirió que en las próximas horas continuarían con labores de enfriamiento y extinción total dentro del polígono involucrado.

La mañana de este lunes 23 de marzo, en la cuenta oficial de X de Protección Civil, el director general, Sergio Ramírez López, informó que hasta hoy los brigadistas forestales se encuentran en trabajo para extinguir el incendio por completo y que ya no existe riesgo de que crezca o que vuelva a iniciar.

Asimismo, solicitó a la población que se mantenga atenta a las recomendaciones que Protección Civil emite en redes sociales.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) emitió alerta atmosférica tras el incendio en el Bosque La Primavera.

¿Qué no hacer cuando hay alerta atmosférica en Guadalajara?

Estas son algunas recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) para la población para cuidar la salud cuando hay contingencia atmosférica:

Reducir actividades al aire libre: especialmente para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Evitar exponerse a los contaminantes.

Cerrar puertas y ventanas

Resguardar a personas vulnerables (niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS