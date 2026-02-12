Multas en Jalisco: Esto deberás pagar si no llevas el carnet de conducir en febrero 2026

Son varias las infracciones de tránsito que pueden provocar tanto accidentes como sanciones económicas de miles de pesos por infringirlas. Las más comunes suelen ser usar el celular manejando o no tener puesto el cinturón de seguridad. Sin embargo, hay una multa específica que puede afectar tu bolsillo.

Circular sin tus documentos vigentes implica amonestaciones mayores a partir de este mes de febrero, debido al nuevo costo de multas y el ajuste de reglas viales en Jalisco. Esto quiere decir que las autoridades locales hicieron un ajuste de los montos y acordaron ciertas obligaciones para los conductores, como siempre portar la lucencia de conducir.

Cabe recalcar que los nuevos montos a las sanciones suben conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, por lo que las autoridades recomiendan prevenir estos gastos cumpliendo las normativas viales.

Esto deberás pagar si no llevas la licencia de conducir

A partir de este febrero, no llevar la identificación oficial de conducir genera una sanción a nivel estatal calculada entre 1 y 5 UMAs vigentes. La unidad de medida tuvo un incremento a 117.31 pesos, por lo que el monto equivale de esta cantidad hasta 585.55 pesos.

Por su parte, el valor específico de las multas depende del criterio de la autoridad estatal, así como del contexto de la infracción. Llevar siempre la licencia vigente disminuye los riesgos de recibir este tipo de sanciones económicas para los conductores alrededor del estado.

Al mismo tiempo, las autoridades estatales han reforzado operativos en las calles y carreteras en los que se verifican la portación de los documentos oficiales obligatorios. Estas medidas buscan fomentar el cumplimiento de las normas de vialidad, además de invitar a la ciudadanía a que sean responsables a la hora de conducir.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia en 2026?

Si es la primera vez que se solicita, es necesario llevar los siguientes documentos:

CURP impresa

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio vigente

Estos son los costos del trámite de licencia en Jalisco durante 2026:

Licencia nueva para automovilista: 913 pesos

913 pesos Licencia nueva para chofer: mil 30 pesos

mil 30 pesos Refrendo para automovilista: 766 pesos

766 pesos Refrendo para chofer: 913 pesos

