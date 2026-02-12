Viral: Atropellan a un perrito "sin piedad" en la colonia La Jauja de Tonalá

Un video difundido recientemente generó indignación entre habitantes del municipio de Tonalá, luego de que se observara el momento en que un vehículo atropella a un perro en calles de la colonia La Jauja.

De acuerdo con la información compartida junto al material audiovisual, el hecho ocurrió en el cruce de las calles Eliodoro González y Benjamín Gutiérrez. En las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia con fecha del 11 de febrero de 2026 alrededor de las 16:29 horas, se aprecia a un camión de caja blanca circulando por la zona cuando ocurre el incidente.

Según testimonios de vecinos, el atropellamiento habría sido intencional, por lo que lo calificaron como un acto de crueldad. Habitantes del área señalaron que el perro murió más tarde a consecuencia de las lesiones sufridas.

El caso fue difundido a través de redes sociales, lo que provocó diversas reacciones de usuarios que exigieron que se investigue lo ocurrido y se determinen responsabilidades.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si existe una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Vecinos de la colonia La Jauja han pedido que el caso no quede impune y que se refuercen las medidas para prevenir el maltrato animal en el municipio.

