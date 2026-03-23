Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 23 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se informó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

