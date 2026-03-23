Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 23 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se informó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan