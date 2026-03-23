“El cubo me sacó de mi depresión”. Rosalía Ortiz lo dice sin titubeos, con una sonrisa que no siempre estuvo ahí. Hubo un tiempo en que el cáncer -y la amputación de uno de sus senos- le arrebató el ánimo, las ganas de salir y hasta el sentido de la vida. Se encerró en casa. Hoy, en cambio, vuelve a reír. Y en esa transformación, asegura, fue clave “A mover el cubo”, un programa del Gobierno de Zapopan que ofrece clases gratuitas de ejercicio al aire libre.

Impulsada por su familia y animada por sus instructoras, Rosalía encontró en este espacio algo más que actividad física: halló compañía, disciplina y un nuevo propósito. “Venimos a divertirnos. Hay baile, pilates, espalda sana… nos prestan todo y tenemos instructores profesionales que nos corrigen”.

Esas historias se repiten. María Gómez, usuaria desde hace tres años en El Colli, llegó al programa en silla de ruedas debido a la artritis reumatoide. Apenas podía mover las manos. Hoy camina. “Poco a poco me dieron ejercicios y motivación. Después de dos años pude volver a caminar. Los médicos dicen que esto me ayudó muchísimo”.

Las clases, explica la instructora Lupita Andrade, incluyen yoga, estiramientos, baile, GAP y rutinas tipo crossfit. Se imparten de lunes a sábado por las mañanas, con actividades vespertinas para niños. Actualmente hay 20 “Cubos” en Zapopan.

Además del beneficio físico, las usuarias destacan el impacto social. “Ayuda a lidiar con el estrés y une a la comunidad”, dice Jaqueline Sandoval. Entre risas, añade: “Traigo a mis hijos para que se cansen aquí y no den lata en la casa”.

Isaura Amador Nieto, coordinadora de Cercanía Ciudadana de Zapopan, acentuó que estos espacios han reactivado la convivencia vecinal y fomentan los hábitos saludables. Subrayó que el programa busca mejorar el bienestar físico y mental.

Programa “A mover el cubo” activa colonias e incide en menos delitos

Desde la primera administración de Juan José Frangie como presidente municipal de Zapopan, se implementó la estrategia “A mover el cubo”, un programa que busca fomentar la activación física de la población, al tiempo que contribuye a mejorar su salud mental y recuperar espacios públicos.

La iniciativa, coordinada por el Gobierno municipal, ha intervenido diversos puntos del municipio mediante la instalación de 20 sedes en distintas colonias. Estos espacios permiten a los habitantes acceder a clases de ejercicio como fuerza, baile, estiramiento y yoga, entre otras actividades.

De acuerdo con Isaura Amador, coordinadora general de Cercanía Ciudadana, uno de los principales objetivos del programa es revitalizar zonas que anteriormente se encontraban en abandono o subutilizadas, lo que incide directamente en la seguridad.

“La intervención de los espacios públicos influye en la reducción de la incidencia delictiva: intervenir con un cubo en colonias con espacios abandonados permite una disminución de hasta el 30% en la incidencia delictiva en el polígono donde se encuentra el sitio”, explicó.

La funcionaria señaló que muchos de los sitios intervenidos eran parques poco utilizados o lotes en desuso, que ahora han sido transformados en áreas activas y apropiadas por la comunidad.

“En su gran mayoría eran parques subutilizados, lotes abandonados, espacios que nadie utilizaba y ahora con la intervención podemos encontrar lugares que están completamente renovados, apropiados por las personas”, detalló.

Uno de los casos que ejemplifica el impacto del programa es la colonia Colli CTM, ubicada al poniente del municipio. En esta zona, la estrategia A mover el cubo”, en conjunto con la instalación de un centro cultural y obras públicas, ha contribuido a modificar el entorno urbano y reducir focos de inseguridad.

Además de la oferta de actividades físicas, los cubos han incorporado nuevos elementos para fortalecer la seguridad y el uso comunitario. Cada uno de estos espacios funciona como un punto de apoyo para la ciudadanía en caso de situaciones de riesgo.

Los módulos cuentan con cámaras de vigilancia de 360 grados, así como un botón de pánico que permite a los usuarios comunicarse de manera directa con la policía municipal en caso de sentirse en peligro.

A la par, los 20 cubos disponen de conexión a internet y ofrecen atención de especialistas en nutrición y salud física, lo que amplía su alcance como espacios integrales para la comunidad.

Es una estrategia para recuperar espacios públicos

El municipio de Zapopan impulsa la estrategia “A mover el cubo” como una de sus principales acciones para la recuperación de espacios públicos y la promoción de hábitos saludables entre la población.

El programa consiste en ofrecer activación física gratuita para personas de todas las edades, con el objetivo de fortalecer tanto la salud física como mental. A través de esta iniciativa, se han intervenido distintos puntos del municipio, donde ahora se imparten clases de fuerza, baile, estiramiento y yoga, entre otras disciplinas.

Isaura Amador, coordinadora general de Cercanía Ciudadana, explicó que cada sede cuenta con una estructura tipo cubo equipada con mobiliario y material deportivo, la cual se despliega para realizar las actividades. Actualmente, existen 20 sedes distribuidas en colonias como Tesistán, Santa Ana Tepetitlán, Constitución, Santa Margarita y Jardines de Nuevo México.

La funcionaria destacó que el programa no tiene restricción de edad y está abierto a toda la población. “Puede ser una persona mayor, una niña o un niño, todas las personas pueden acceder al programa y pueden hacer ejercicio juntas y juntos”, señaló.

De acuerdo con datos del municipio, 18 mil personas han utilizado estos espacios, lo que ha permitido fomentar la actividad física y mejorar el bienestar emocional de los participantes.

Además, la estrategia ha contribuido a la recuperación de espacios que anteriormente se encontraban abandonados o subutilizados, como lotes baldíos o parques en desuso, que hoy son ocupados por familias.

Esta intervención también ha tenido impacto en la seguridad, ya que se ha registrado una disminución de hasta el 30% en la incidencia delictiva en las zonas donde se ubican los cubos.

El programa opera en horarios que van de las 7:00 a las 19:00 o 20:00 horas, y cuenta con 40 instructores contratados por el municipio, quienes provienen de colonias cercanas para fortalecer la convivencia comunitaria.

La estrategia inició con ocho cubos y se ha ampliado a 20 sedes, con una inversión de 2.5 millones de pesos.

CT