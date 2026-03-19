La Fiscalía de Jalisco informó de la vinculación a proceso de un hombre por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, registrado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en agravio de otro hombre.

Los hechos se registraron cuando elementos policiacos que circulaban sobre la avenida López Mateos, al cruce con Ramón Corona, en Tlajomulco, fueron alertados por ciudadanos sobre la posible privación ilegal de una persona a bordo de un vehículo.

Al aproximarse al lugar, los elementos escucharon gritos de auxilio provenientes de una camioneta, lo que permitió intervenir de manera inmediata.

En el sitio, fue localizado un hombre, quien refirió encontrarse privado de su libertad por el conductor del vehículo. Ante esta situación, los oficiales dieron indicaciones al chofer para descender de la unidad, logrando la detención en el lugar de Gilberto “N”.

De acuerdo con las investigaciones, la privación de la libertad ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando circulaba a bordo de una motocicleta en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Posteriormente, se presume que fue trasladado a distintos inmuebles, donde permaneció retenido por varias horas, hasta el momento de su localización.

Tras la audiencia, un juzgado dictó auto de vinculación a proceso en contra de Gilberto “N” por el delito de desaparición cometida por particulares. Además, se le impuso prisión preventiva por un periodo de un año, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta el último corte, la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas ha judicializado a mil 437 personas por el delito de desaparición cometida por particulares, con 834 vinculaciones a proceso.

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OB