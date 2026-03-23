Las vacaciones de Semana Santa 2026 están por llegar. Se trata de días de un periodo de descanso para los estudiantes y personal educativo, tiempo libre para pasarlo en familia, celebrar, o bien, salir de viaje con los seres queridos.

En esta ocasión, las vacaciones de Semana Santa y Pascua están programadas del 30 de marzo al 12 de abril, por lo que los estudiantes, así como el personal docente, regresarán a clases el lunes 13 de abril, tras haber asistido por última vez a la escuela el jueves 26 de marzo, pues el viernes 27 será día de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Los destinos de playa para viajar cercanos a Jalisco

Durante esos días de descanso que vienen, existe la posibilidad de viajar a alguno de los distintos destinos de bosque o mar con los que cuenta el país, y que en este caso están cerca de nuestro Estado de Jalisco, aunque también son fuera de la Entidad.

Si vives en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), debes saber que existen numerosas playas baratas cercanas a las que puedes acudir sin tener que contar con un presupuesto alto; ya sea en camión o carro particular, puedes tomar las carreteras para dirigirte a sitios como la playa Rincón de Guayabitos en el estado vecino de Nayarit, o bien, dirigirte al sur hacia Manzanillo, en Colima.

¿Qué está más cerca de Guadalajara: Manzanillo o Guayabitos?

De Guadalajara a Manzanillo

Manzanillo, Colima, atrae por su belleza, clima agradable, y playas de arena dorada y aguas cristalinas. SUN / ARCHIVO

Si busca ir al sur, Manzanillo es el lugar ideal. El puerto, uno de los más importantes para la entrada de mercancías de procedencia internacional, es también como un destino paradisíaco en el Pacífico mexicano. Atrae por su belleza, clima agradable, playas de arena dorada y aguas cristalinas.

De acuerdo con información de Google Maps, existen dos maneras de llegar desde Guadalajara:

En automóvil: El trayecto dura aproximadamente 3 horas y 45 minutos. La ruta más rápida es por la autopista México 54D (Guadalajara - Colima), que tiene una distancia de unos 290 a 300 km.

El trayecto dura aproximadamente 3 horas y 45 minutos. La ruta más rápida es por la autopista México 54D (Guadalajara - Colima), que tiene una distancia de unos 290 a 300 km. En autobús: El tiempo estimado es de 4 horas y 30 minutos a 5 horas y 30 minutos. Líneas como Primera Plus y ETN ofrecen salidas desde la Nueva Central de Autobuses.

De Guadalajara a Rincón de Guayabitos

Rincón de Guayabitos es reconocido como la alberca más grande del mundo, por sus olas tranquilas. NTX / ARCHIVO

Rincón de Guayabitos es un sitio de precios económicos, donde se puede encontrar variedad de hoteles, bungalows y toda clase de actividades marinas para toda la familia. Este lugar es reconocido como la alberca más grande del mundo, por sus olas tranquilas; además, existen salidas de la playa hacia la isla del Coral, famosa por sus arenas blancas.

El tiempo de viaje de Guadalajara a Rincón de Guayabitos, localizado a 242 a 260 km de la ciudad, depende del transporte que se elija y de la ruta tomada, dice Google Maps:

Si se viaja en automóvil: El trayecto toma aproximadamente 2 horas y 30 minutos si se utilizas la nueva autopista Vía Corta a Puerto Vallarta. El tiempo puede extenderse hasta las 4 horas si hay mucho tráfico o si se sale de zonas más alejadas a la avenida principal del AMG como la Central Vieja.

El trayecto toma aproximadamente 2 horas y 30 minutos si se utilizas la nueva autopista Vía Corta a Puerto Vallarta. El tiempo puede extenderse hasta las 4 horas si hay mucho tráfico o si se sale de zonas más alejadas a la avenida principal del AMG como la Central Vieja. Si se viaja en autobús: El viaje suele durar entre 3 horas y 30 minutos y 4 horas, dependiendo de si el servicio es directo o realiza paradas intermedias.

¿Qué está más cerca de Guadalajara entre Manzaillo y Guayabitos?

En cuanto a distancia, si se comparan las medidas que ofrece Google Maps, Manzanillo está más alejado del AMG, al ubicarse a casi 300 km; por otra parte, más cerca está Guayabitos, ya que la distancia máxima de Google Maps es de 260 km.

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