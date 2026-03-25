Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 25 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Chapala