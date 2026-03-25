Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 25 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Chapala

