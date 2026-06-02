La mayoría de los automovilistas que circulan al Aeropuerto Internacional de Guadalajara reconocen que los señalamientos de la nueva incorporación a la terminal aérea son claros y están bien colocados, aunque todavía hay algunos que se confunden.

"No se me complicó, sí está bien señalizado; yo vine a traer a unas trabajadoras de Volaris y sí está bien señalizado, pero ahorita que venía entrando se me emparejó uno y me dijo que por dónde: ya se había pasado y se tiene que retornar", comentó Daniel Arenas

"Yo conozco más o menos, llegue más rápido por el nuevo acceso", dijo Sandra.

"Sí está bien señalado. Para nosotros sí, porque yo vengo seguido", agregó Alfredo López.

"A mí me pareció muy bien, creo que es fácil", dijo Juan, otro automovilista.

"Yo no tuve complicaciones, me pareció muy bien la nueva entrada", añadió Jesús.

"No tuve complicaciones, pero creo que sí le falta un poco más de señalización", dijo otro automovilista.

¿Cómo es la dinámica de acceso al Aeropuerto de Guadalajara por el nuevo ingreso?

Este martes 02 de junio del 2026 se habilitó de manera definitiva el nuevo ingreso vial hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La dinámica de acceso al aeropuerto para los automovilistas que circulan en Carretera a Chapala, con dirección a la terminal aérea, se modifica de la siguiente manera:

Los vehículos deberán salir con anticipación hacia la lateral de la Carretera a Chapala, y posteriormente incorporarse a los nuevos carriles de acceso al aeropuerto , conforme a la señalización vial instalada en la zona.

Información importante

Acceso único: El ingreso deberá realizarse exclusivamente por la lateral señalizada como "Aeropuerto".

El ingreso deberá realizarse exclusivamente por la lateral señalizada como "Aeropuerto". Punto de referencia: Esta incorporación a los carriles de acceso al aeropuerto se localiza a la altura de la estación de la Línea 5 del sistema de transporte público de Guadalajara denominada "San José del Quince", al finalizar la zona de los estacionamientos externos.

Esta incorporación a los carriles de acceso al aeropuerto se localiza a la altura de la estación de la Línea 5 del sistema de transporte público de Guadalajara denominada "San José del Quince", al finalizar la zona de los estacionamientos externos. Señalización: Toda la zona cuenta con letreros viales actualizados para guiar el trayecto, es importante anticipar la salida a los carriles laterales.

Los automovilistas podrán tomar la ruta de retorno en caso de no tomar el acceso indicado.

"En caso de no tomar el acceso por la lateral señalizada a tiempo, será necesario continuar por la vía principal hasta el puente elevado de 'El Refugio' para efectuar el retorno correspondiente", detallaron autoridades.

De acuerdo con el GAP, este proyecto forma parte del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025 -2029 del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y está asociado al crecimiento de infraestructura y conectividad de la futura Terminal 2.

JM