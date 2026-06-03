¿Lluvia en el Mundial 2026? El pronóstico para Guadalajara que todo aficionado debe conocer

A solo ocho días del Mundial 2026, las sorpresivas lluvias en Guadalajara amenazan con cambiar los planes de miles de aficionados. Si asistirás al partido inaugural en la ciudad o lo verás desde un punto específico de la ciudad, como un restaurante, bar o lugar de convivencia, es importante que conozcas el pronóstico para evitar que el clima arruine tu experiencia mundialista.

El mes de junio recibió a los tapatíos con un clima inesperado que alteró la cotidianidad. Desde la tarde-noche del 31 de mayo, fuertes vientos y precipitaciones se hicieron presentes en diversas calles de la metrópoli, marcando un inicio de mes bastante húmedo.

La situación se intensificó este miércoles 3 de junio de 2026, confirmando la tendencia climática. El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció bajo un cielo completamente nublado, registrando caída de agua constante desde las primeras horas de la madrugada en diversas zonas.

¿Lloverá en Guadalajara en el Mundial 2026?

Las precipitaciones actuales generan una gran interrogante entre los organizadores y turistas: ¿el clima será un obstáculo durante la justa mundialista? Cabe recordar que el mismo día inaugural, el Estadio de Guadalajara albergará el esperado encuentro entre la República de Corea y la República Checa.

Según los expertos locales, la respuesta exige precaución y una excelente planeación logística. La Universidad de Guadalajara (UdeG), a través de su Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), prevé lluvias constantes y abundantes a partir de la segunda quincena de junio.

Este pronóstico coincide exactamente con el desarrollo del torneo internacional de la FIFA. Los especialistas del IAM estiman que las precipitaciones se distribuirán de manera uniforme en todo el estado de Jalisco, marcando una pauta húmeda especialmente entre el 10 y el 13 de junio.

El fenómeno detrás del clima: El Niño y el océano Pacífico

¿Por qué está lloviendo con tanta intensidad en esta época del año? La explicación científica radica en el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, las cuales han alcanzado temperaturas de hasta 30 grados centígrados recientemente.

De acuerdo con los meteorólogos de la UdeG, estas condiciones oceánicas facilitan la consolidación del fenómeno climático conocido como El Niño. Este evento se fortalecerá durante el trimestre de junio, julio y agosto, aumentando significativamente la probabilidad de tormentas tropicales.

Aunque el punto máximo de intensidad de este fenómeno cálido se espera para el último trimestre del año (octubre a diciembre), sus efectos tempranos ya están alterando los patrones de lluvia en la región occidente del país, sorprendiendo a los habitantes.

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Recomendaciones sobre las lluvias en Guadalajara durante el Mundial

Ante este panorama meteorológico, las autoridades recomiendan a la población y a los turistas tomar precauciones extremas. Las lluvias más fuertes se esperan durante la tarde y noche, horario que coincide plenamente con los partidos programados en la sede tapatía.

Para disfrutar del evento deportivo sin contratiempos, considera los siguientes puntos clave:

Anticipa tus traslados: El tráfico en el Área Metropolitana de Guadalajara suele colapsar con la lluvia, añade al menos una hora extra a tu trayecto.

El tráfico en el suele colapsar con la lluvia, añade al menos una hora extra a tu trayecto. Lleva impermeable: Evita los paraguas, ya que por protocolos de seguridad suelen estar estrictamente prohibidos en el ingreso a los estadios.

Evita los paraguas, ya que por protocolos de seguridad suelen estar estrictamente prohibidos en el ingreso a los estadios. Revisa fuentes oficiales: Mantente atento a los avisos de Protección Civil y a las actualizaciones del Instituto de Astronomía y Meteorología .

Mantente atento a los avisos de Protección Civil y a las actualizaciones del . Protege tus pertenencias: Si llevas entradas físicas, pasaportes o documentos importantes, guárdalos en bolsas herméticas para evitar daños por el agua.

Con información de la Universidad de Guadalajara (UDG) y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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