El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que continúan los trabajos para el nuevo acceso vial al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En una breve actualización en redes sociales, el Grupo Aeroportuario del Pacífico detalló que continúan los cierres parciales y contraflujos sobre la Carretera a Chapala como parte de los trabajos de modernización.

Precisan que los trabajos que se llevarán a cabo para la noche de este sábado están confirmados desde las 22:30 hasta las 11:00 horas de este domingo 24 de mayo.

El Grupo Aeroportuario pide a la población y usuarios anticipar su traslado y considerar tiempo adicional para llegar al aeropuerto, sobre todo con el fin de evitar retrasos y no provocar las pérdidas de vuelos a cualquier usuario.

Dichos trabajos forman parte de las obras de conectividad y movilidad en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y tienen el objetivo de fortalecer la infraestructura estratégica de la terminal aérea rumbo al Mundial 2026 y al crecimiento de largo plazo del aeropuerto.

Por ejemplo, este viernes, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que la ampliación a tres carriles del ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara registra avances conforme al programa establecido y concluirá el próximo 31 de mayo, con el fin de mejorar el flujo vehicular de acceso a la terminal.

A partir del día 31 de mayo se suspenderán temporalmente los trabajos sobre la Carretera a Chapala, esto para dar paso a la organización del Mundial de 2026, sin que haya ningún tipo de obra sobre dicha vialidad.

El GAP aclaró que, durante la justa mundialista, este tramo operará exclusivamente para fines logísticos y operativos del evento, sin acceso al usuario general, contribuyendo al orden y movilidad de la zona, sin afectar la operación habitual de los pasajeros y usuarios del aeropuerto.

Las actividades se retomarán una vez pase el periodo de alta concurrencia en la terminal aérea jalisciense.

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OB