Si tienes planes al aire libre este fin de semana, es momento de reconsiderarlos. Las intensas precipitaciones de este sábado 20 de junio marcan el inicio oficial del temporal. Aquí te explicamos cuántos días durará esta racha húmeda para que planifiques tu semana.

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció hoy con cielo completamente nublado y lluvias fuertes. Este escenario no es un evento aislado, sino el comienzo de un patrón meteorológico que alterará la rutina de los tapatíos.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones son impulsadas por canales de baja presión. Estos fenómenos interactúan sobre el occidente del país, generando una inestabilidad atmosférica prolongada.

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Si esperabas que el cielo se despejara para el domingo, la realidad es distinta . Los modelos meteorológicos confirman que las precipitaciones llegaron para quedarse, estableciendo definitivamente la temporada de lluvias en Jalisco.

El pronóstico extendido indica que la lluvia durará ininterrumpidamente al menos durante los próximos siete días . Toda la semana entrante estará dominada por cielos grises, alta humedad y chubascos recurrentes.

¿Qué intensidad tendrán las lluvias los próximos días?

Para este domingo 21 de junio, la intensidad de las tormentas se mantendrá alta. Existe una probabilidad del 90% de precipitaciones fuertes , que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A partir del lunes y hasta el jueves, el temporal dará una ligera tregua en intensidad, pero no en constancia. Se esperan lluvias moderadas que se presentarán principalmente durante las tardes y noches.

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Las temperaturas experimentarán un descenso notable en comparación con semanas anteriores. Las mínimas rondarán los 17 grados centígrados por las madrugadas, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 26 grados.

A pesar de este ambiente fresco, la humedad relativa se mantendrá por encima del 80%. Esta saturación provocará una ligera sensación de bochorno al mediodía, justo antes de que comiencen los chubascos.

Este sistema de tormentas, alimentado por la humedad del Océano Pacífico, no solo afectará a la capital. Zonas turísticas como el Lago de Chapala también registrarán lluvias constantes y densos bancos de niebla matutina.

Precauciones y efectos colaterales en la ciudad

Ante la duración prolongada de este temporal, las autoridades instan a extremar precauciones. La acumulación constante de agua incrementa el riesgo de encharcamientos rápidos e inundaciones en las zonas vulnerables habituales.

Además del agua, se pronostican ráfagas de viento que podrían alcanzar los 28 kilómetros por hora. Por ello, es fundamental evitar resguardarse bajo árboles viejos o estructuras inestables durante las tormentas.

Un dato que no debes ignorar es la radiación solar. Aunque el cielo permanezca nublado, el índice UV puede alcanzar un nivel 7, haciendo necesario el uso de protector solar si sales al mediodía.

El lado positivo de esta racha de lluvias es la excelente calidad del aire en la ciudad. Las precipitaciones han lavado la atmósfera, registrando un índice "Bueno" que beneficia la salud respiratoria.

En conclusión, el paraguas y el impermeable serán tus mejores aliados hasta el próximo fin de semana. Anticipa tus traslados con tiempo extra y mantente atento a los avisos oficiales, porque el agua seguirá presente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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