La tarde de este sábado 20 de junio, justo a las 18:00 horas, se disputa un partido más del Mundial 2026: el juego Ecuador vs Curazao que estará disponible para transmitirse en las pantallas gigantes del FIFA Fan Fest Guadalajara, ¿pero qué tal está el aforo, hay lleno total o no?

¿Está lleno el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026 este sábado 20 de junio del 2026?

Al momento de consultar la aplicación Guadalajara App en donde es posible checar en tiempo real el porcentaje de aforo del FIFA Fan Fest instalado en el corazón del Centro tapatío, se pudo comprobar que está a poco más del 50% de su capacidad, por lo que aún hay lugares disponibles.

Así que ya lo sabes: si quieres pasar a disfrutar el futbol durante tu escapada al Centro, todavía estás a tiempo de entrar un rato a convivir sanamente y disfrutar de todas las actividades preparadas para disfrutar de la máxima fiesta del futbol.





¿Cuántas personas caben en el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026?

De acuerdo con las cifras oficiales del Comité Organizador del Mundial, la instalación tiene un aforo máximo de 18 mil personas ; una vez alcanzada esta cifra, los accesos al FIFA Fan Fest Guadalajara 2026 se cierran.

En ese caso, el Gobierno de Jalisco recomienda acudir a restaurantes u otros sitios habilitados para ver los partidos del Mundial como el Auditorio Benito Juárez... ¡opciones sobran!

EL INFORMADOR/ARCHIVO





¿Qué objetos están prohibidos en el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026?

Si te interesa asistir a alguna de las actividades del FIFA Fan Fest instalado en Plaza Liberación, estos son los objetos PROHIBIDOS:

Cigarros

Encendedores

Cualquier tipo de cigarros electrónicos o vape

Paraguas

Equipos de fotografía profesionales

Alimentos y bebidas

Mascotas

Banderas mayores a 1.5 metros

Astabanderas

Aerosoles

Altavoces o sirenas

Bultos, maletas o mochilas

Carriolas

Instrumentos

Balones

Envases o recipientes

Encendedores o estrobos

Sombrillas

Luces láser

Pancartas

Armas, explosivos y drogas o sustancias ilícitas

JM

