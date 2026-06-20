Sábado, 20 de Junio 2026

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¿Hay cupo en el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026 para el partido Ecuador vs Curazao?

La tarde de este sábado 20 de junio, miles de personas aprovecharon el descanso para disfrutar de los juegos

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

Además de los juegos en las pantallas gigantes, el FIFA Fan Fest Guadalajara cuenta con actividades recreativas y un área gastronómica. SUN/S. García

Además de los juegos en las pantallas gigantes, el FIFA Fan Fest Guadalajara cuenta con actividades recreativas y un área gastronómica. SUN/S. García

La tarde de este sábado 20 de junio, justo a las 18:00 horas, se disputa un partido más del Mundial 2026: el juego Ecuador vs Curazao que estará disponible para transmitirse en las pantallas gigantes del FIFA Fan Fest Guadalajara, ¿pero qué tal está el aforo, hay lleno total o no?

LEE: ¿Cómo consultar el semáforo de aforo FIFA Fest Guadalajara 2026 en Guadalajara App?

¿Está lleno el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026 este sábado 20 de junio del 2026?

Al momento de consultar la aplicación Guadalajara App en donde es posible checar en tiempo real el porcentaje de aforo del FIFA Fan Fest instalado en el corazón del Centro tapatío, se pudo comprobar que está a poco más del 50% de su capacidad, por lo que aún hay lugares disponibles.

Así que ya lo sabes: si quieres pasar a disfrutar el futbol durante tu escapada al Centro, todavía estás a tiempo de entrar un rato a convivir sanamente y disfrutar de todas las actividades preparadas para disfrutar de la máxima fiesta del futbol.

 


 

¿Cuántas personas caben en el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026?

De acuerdo con las cifras oficiales del Comité Organizador del Mundial, la instalación tiene un aforo máximo de 18 mil personas; una vez alcanzada esta cifra, los accesos al FIFA Fan Fest Guadalajara 2026 se cierran.

En ese caso, el Gobierno de Jalisco recomienda acudir a restaurantes u otros sitios habilitados para ver los partidos del Mundial como el Auditorio Benito Juárez... ¡opciones sobran!

EL INFORMADOR/ARCHIVO
EL INFORMADOR/ARCHIVO


 

¿Qué objetos están prohibidos en el FIFA Fan Fest Guadalajara 2026?

Si te interesa asistir a alguna de las actividades del FIFA Fan Fest instalado en Plaza Liberación, estos son los objetos PROHIBIDOS:

  • Cigarros
  • Encendedores
  • Cualquier tipo de cigarros electrónicos o vape
  • Paraguas
  • Equipos de fotografía profesionales
  • Alimentos y bebidas
  • Mascotas
  • Banderas mayores a 1.5 metros
  • Astabanderas
  • Aerosoles
  • Altavoces o sirenas
  • Bultos, maletas o  mochilas
  • Carriolas
  • Instrumentos
  • Balones
  • Envases o recipientes
  • Encendedores o estrobos
  • Sombrillas
  • Luces láser
  • Pancartas
  • Armas, explosivos y drogas o sustancias ilícitas

JM
 

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