La tarde de este sábado 20 de junio, justo a las 18:00 horas, se disputa un partido más del Mundial 2026: el juego Ecuador vs Curazao que estará disponible para transmitirse en las pantallas gigantes del FIFA Fan Fest Guadalajara, ¿pero qué tal está el aforo, hay lleno total o no?Al momento de consultar la aplicación Guadalajara App en donde es posible checar en tiempo real el porcentaje de aforo del FIFA Fan Fest instalado en el corazón del Centro tapatío, se pudo comprobar que está a poco más del 50% de su capacidad, por lo que aún hay lugares disponibles.Así que ya lo sabes: si quieres pasar a disfrutar el futbol durante tu escapada al Centro, todavía estás a tiempo de entrar un rato a convivir sanamente y disfrutar de todas las actividades preparadas para disfrutar de la máxima fiesta del futbol. De acuerdo con las cifras oficiales del Comité Organizador del Mundial, la instalación tiene un aforo máximo de 18 mil personas; una vez alcanzada esta cifra, los accesos al FIFA Fan Fest Guadalajara 2026 se cierran.En ese caso, el Gobierno de Jalisco recomienda acudir a restaurantes u otros sitios habilitados para ver los partidos del Mundial como el Auditorio Benito Juárez... ¡opciones sobran! Si te interesa asistir a alguna de las actividades del FIFA Fan Fest instalado en Plaza Liberación, estos son los objetos PROHIBIDOS:JM