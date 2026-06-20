Luego de la fuerte lluvia registrada desde la madrugada de este sábado 20 de junio del 2026 en la mayor parte del Área Metropolitana de Guadalajara, los tapatíos se preguntan cómo estará este domingo y si podrán salir a pasear sin necesidad de cargar un paraguas o un impermeable.

La respuesta es no: si quieres disfrutar de un paseo dominical con tu familia, deberás tomar precauciones porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó hace unos minutos su pronóstico del clima para este domingo en Guadalajara y en él se prevén lluvias que podrían extenderse a lo largo del día con un punto máximo a estas horas.

¿A qué hora lloverá FUERTE mañana domingo 21 de junio del 2026?

De acuerdo con la gráfica de la Conagua disponible en X, para el domingo 21 de junio se prevén en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 26 grados, lejos de los valores alcanzados durante la ola de calor que durante varias semanas azotó a los tapatíos.

X/@Conagua_clima

Cielo parcialmente soleado y lluvias aisladas se presentarán en la mañana; sin embargo, en la tarde-noche sí podrían presentarse chubascos con actividad eléctrica que podrían ocasionar inundaciones; de acuerdo con el organismo, la mayor hora de riesgo es en la tarde ya que se prevé un 80% de probabilidad de precipitaciones fuertes.

Las rachas de viento alcanzarán un máximo de 25 km/h, por lo que no se prevén mayores afectaciones por este fenómeno; sin embargo, se recomienda extremar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos e inundaciones por la lluvia.

¿Lloverá el lunes y el martes en Guadalajara?

Para el lunes 22 y el martes 23 de junio el panorama en el AMG cambia un poco debido a que se prevén mañanas con cielo nublado y medio nublado respectivamente; sin embargo, las previsiones de lluvias vespertinas y nocturnas se mantienen con un 80% de probabilidad... ¡a extremar precauciones!

JM