Reportan ataque a balazos en la colonia 5 de Mayo en Guadalajara; hay una niña y una mujer lesionadas

Esta tarde se registró un ataque a balazos en calles de la colonia 5 de Mayo, en Guadalajara, que dejó como saldo una niña y una mujer lesionadas en extremidades inferiores. Tras los hechos no se reportaron personas detenidas y autoridades implementaron labores de búsqueda para dar con los responsables.

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El ataque ocurrió en el cruce de las calles Acueducto y Pedro Andrade, en la referida colonia. De acuerdo con información preliminar, oficiales de la Secretaría de Seguridad de Jalisco acudieron al lugar luego de recibir un reporte al número del 911 sobre detonaciones de arma de fuego en el punto.

A su llegada al lugar, encontraron a una mujer y a una niña con aparentes lesiones de bala en las extremidades inferiores, por lo que solicitaron apoyo de servicios médicos para ser trasladadas a un hospital. Al momento se desconoce su estado de salud; un agente del Ministerio Público tomó cargo de la escena para recabar indicios, llevar a cabo las indagatorias correspondientes y localizar a los responsables del ataque.

En Guadalajara, el 42.7 de la población se siente insegura en la ciudad, revela la Novena Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida elaborada por Jalisco Cómo Vamos. Además, la Perla Tapatía es el municipio dentro del Área Metropolitana en el que más personas aseguraron haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses –de la encuesta realizada en 2024–; sin embargo, poco más de la mitad lo denunciaron ante la autoridad.

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En tanto, la encuesta también arroja que Guadalajara presenta el porcentaje más elevado de agresiones, víctimas de delitos y acoso sexual en la calle. El 25.5 por ciento de las y los tapatíos afirmaron haber sufrido agresiones físicas o verbales en la ciudad, seguido de Tlajomulco y Tonalá.

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