Con la llegada de las intensas lluvias de junio de 2026, secar las prendas es un desafío. Ese desagradable aroma a humedad no es solo una molestia olfativa, sino una alerta microscópica que afecta tu higiene y que hoy puedes erradicar con simples ajustes.

El fenómeno ocurre cuando las prendas permanecen húmedas por periodos prolongados debido a la alta humedad relativa. Sin la acción de los rayos solares, el agua atrapada crea un ecosistema ideal para microorganismos .

La principal responsable de este problema es la bacteria Moraxella osloensis. Este microorganismo sobrevive a los lavados estándar y prospera rápidamente cuando el secado se retrasa por el clima .

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Dicha bacteria se alimenta de los ácidos grasos y restos de piel atrapados en las fibras. Al metabolizar estos residuos, libera compuestos volátiles que el olfato percibe como olor a humedad.

Durante la temporada ciclónica reportada por el Servicio Meteorológico Nacional, tender en interiores es obligado . Sin embargo, la falta de corrientes de aire agrava la proliferación bacteriana en los hogares.

Para evitarlo, es fundamental atacar el problema desde el lavado. Reducir la carga en la lavadora permite que el centrifugado sea más eficiente y extraiga la mayor cantidad de agua.

El poder de los ingredientes domésticos

Sustituir el suavizante por vinagre blanco es una estrategia preventiva muy efectiva . El ácido acético neutraliza los malos olores y actúa como desinfectante natural contra las bacterias causantes del problema.

Otra alternativa respaldada por la química es el uso de bicarbonato de sodio. Añadir media taza al ciclo ayuda a equilibrar el pH del agua y elimina residuos orgánicos de las telas.

Sacar la ropa de la lavadora inmediatamente al terminar el ciclo es crítico. Dejar las prendas apelmazadas en el tambor oscuro acelera la reproducción de los microorganismos en cuestión de horas.

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Si la ropa se queda olvidada en el electrodoméstico, los expertos recomiendan un nuevo ciclo de enjuague . Añadir una taza de vinagre en este paso eliminará cualquier espora que haya comenzado a gestarse.

El uso de detergentes líquidos de alta eficiencia marca una diferencia frente a las versiones en polvo. Se disuelven mejor en agua fría y no dejan residuos que alimenten a los hongos.

Estrategias de secado en interiores

Al tender dentro de casa, es vital dejar suficiente espacio entre cada prenda . La circulación del aire es determinante para evaporar la humedad residual antes de que las bacterias se multipliquen.

Colocar el tendedero cerca de una ventana abierta o usar un ventilador acelera el secado. El flujo de aire constante simula la brisa exterior y rompe la capa de humedad estancada.

En zonas con precipitaciones extremas, usar deshumidificadores eléctricos en la habitación representa una inversión inteligente. Estos aparatos extraen el agua del aire, reduciendo drásticamente el tiempo de espera.

Finalmente, planchar las prendas cuando aún conservan una ligera humedad sella el proceso de desinfección. El calor extremo elimina cualquier bacteria remanente, garantizando ropa fresca y libre de olores.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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