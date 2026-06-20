Si tienes planes al aire libre este fin de semana, piénsalo dos veces. Las lluvias intensas y el ambiente fresco dominarán hoy la ciudad, por lo que salir sin paraguas o impermeable podría arruinar tu sábado. Conoce aquí los detalles para que el clima no te tome por sorpresa.

Este sábado 20 de junio de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece con cielo nublado y precipitaciones moderadas. Las condiciones atmosféricas indican una jornada inestable para los tapatíos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima durante la madrugada fue de 18 grados centígrados. Esto generó una sensación térmica fresca en las primeras horas del día.

Para la tarde, se espera que el termómetro alcance una máxima de 26 grados centígrados . Aunque no será un día caluroso, la humedad relativa del 89% provocará una ligera sensación de bochorno.

Lluvias intensas y tormentas eléctricas en camino

La probabilidad de lluvia para hoy supera el 90%, afectando a diversos municipios del occidente . Se prevén acumulados de agua que podrían generar encharcamientos rápidos en las principales vialidades.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte sobre posibles descargas eléctricas y caída de granizo. Estas condiciones severas se intensificarán durante la tarde y la noche de este sábado.

Los vientos soplarán desde el sur-suroeste con velocidades de 7 a 13 kilómetros por hora. Sin embargo, durante las tormentas, las ráfagas podrían alcanzar hasta los 28 kilómetros por hora.

A pesar de la nubosidad, el índice UV podría llegar a un nivel de 7 en momentos de cielo despejado. Los especialistas sugieren usar protector solar si se sale al mediodía.

El pronóstico extendido muestra que este patrón de precipitaciones no será un evento aislado. Las lluvias continuarán el domingo, marcando el establecimiento del temporal de verano en la región.

Recomendaciones preventivas y calidad del aire

Ante este panorama húmedo, Protección Civil de Jalisco pide a la población extremar precauciones. Se recomienda evitar cruzar zonas inundadas, pasos a desnivel y mantenerse alerta ante caídas de árboles.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara señala que estas lluvias son típicas. La influencia de canales de baja presión favorece la entrada de humedad del Pacífico.

Una buena noticia es la excelente calidad del aire que respira la metrópoli tapatía. Las precipitaciones han limpiado la atmósfera de contaminantes, registrando un índice "Bueno" para actividades esenciales.

Para quienes visiten zonas turísticas como el Lago de Chapala o el Bosque de La Primavera, el pronóstico es similar. Se esperan lluvias constantes, bancos de niebla y un descenso térmico nocturno.

Las autoridades de vialidad sugieren a los conductores manejar con precaución, encender luces y mantener distancia. El pavimento mojado incrementa el riesgo de accidentes de tránsito en horas pico.

Finalmente, se sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de radares meteorológicos oficiales. Dado que el clima inestable continuará, la mejor opción será planificar actividades en interiores este fin de semana.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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