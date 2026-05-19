Habrá torito para detectar a conductores que consumieron drogas

Para evitar accidentes viales, la diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giadans, presentó una iniciativa para que en los módulos del programa "Salvando Vidas", conocido como el "Torito", se hagan pruebas para detectar a conductores que manejen bajo el influjo de sustancias.

En el programa se aplican pruebas de forma aleatoria para detectar a conductores que manejen luego de haber consumido alcohol, por lo que las nuevas pruebas serían para el tema de drogas.

"El alcoholímetro detecta alcohol, pero las sustancias las deja pasar. Es un vacío legal en materia de seguridad vial e impunidad que se paga con muertes en las calles de nuestras ciudades. Es incorporar a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte la prueba de detección de sustancias mediante una muestra de saliva".

Autoridades estatales respaldaron la propuesta y buscarían sumar también penas para quienes conduzcan bajo el influjo de sustancias, lo que incluye reformas al Código Penal

“Es una sanción general y no estamos estableciendo en la ley nuevas sanciones. Simplemente se están utilizando las ya establecidas para el tema de que conduzcan bajo el efecto del alcohol”.

EL INFORMADOR/ M. Hernández

¿Cuáles serían las sanciones por conducir bajo el influjo de drogas?

Las sanciones por conducir bajo el influjo de drogas irían de los 16 mil a 21 mil pesos como multa, con arresto administrativo y en caso de que haya la muerte de una persona por el accidente causado por un conductor que bajo los efectos de drogas, recibiría de 6 a 12 años de prisión.

De la misma forma, se estarían retirando vehículos para mandarlos al corralón.

Las aplicaciones funcionarían como las pruebas del programa Salvando Vidas y podrían detectar el consumo de drogas como la marihuana, la cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos, entre otras.

La situación cobra relevancia ya que, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2025 donde se revela que el consumo de drogas en adultos aumentó del 10% al 14%.

Y de acuerdo con la Policía Vial, en 2025, fueron 225 accidentes viales en lo que intervino el alcohol mientras que en lo que va de 2026, suman 104 percances viales por personas bajo el influjo del alcohol.

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NA