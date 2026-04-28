Un incendio se registró desde la tarde de este martes en un vertedero del municipio de Zapopan. El siniestro fue reportado sobre la carretera a Nogales, a la altura de Technology Park.

El fuego inició poco después de las 14:00 horas, lo que movilizó a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan hacia la zona de avenida Paseo del Norte, cerca del cruce con Paseo del Pacífico.

Labores intensivas para contener el fuego en el basurero

Al arribar al sitio, brigadistas confirmaron que se trataba de un incendio de gran extensión en el tiradero de basura, por lo que desplegaron labores en distintos puntos con apoyo de personal forestal, pipas y unidades motorizadas para reducir la magnitud del siniestro.

CORTESÍA

Humo y riesgos mantienen alerta en la zona poniente

El incendio generó una densa columna de humo que afectó la visibilidad y provocó malos olores en la zona poniente de Zapopan, incluso durante la noche.

Autoridades informaron sobre la presencia de 15 tambos despresurizados en el área, por lo que se pidió extremar precauciones.

Aunque el fuego fue controlado en la zona cercana a la carretera, el foco principal persiste en el vertedero, con una afectación preliminar de aproximadamente 600 por 600 metros.

En el lugar permanecen dos pipas que continúan trabajando para sofocar las llamas.

��Incendio��en pastizal en Carretera a Nogales a espaldas del technology park cerca del CUCBA en Zapopan. #ProteccionCivil #bomberosdezapopan #somostraficonoticias pic.twitter.com/Tj5CPRN12P— Tráfico Noticias (@somostraficonot) April 29, 2026

EE