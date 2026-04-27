Al corte de las 7:40 de este lunes 27 de abril, la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos marcaba 17.3618 por unidad estadounidense. Esto refleja una ligera apreciación de la divisa mexicana del 0.28 por ciento respecto a la apertura del pasado viernes 24 de abril.

Por su parte, la última actualización del Banco de México (Banxico) establece en 17.4052 pesos por dólar la conversión de divisas, de acuerdo con la información compartida a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El precio del dólar, ligeramente estancado, se inserta en un contexto en el que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen haber ingresado a un impasse. Mientras tanto, Washington ha promocionado nuevas presiones arancelarias en Norteamérica. Sin embargo, los aranceles para acero y aluminio para México han disminuido, permitiendo la estabilidad de la moneda nacional.

El conflicto en Medio Oriente ha tensionado los mercados, provocando una mayor presión inflacionaria. Justo cuando en América Latina se veía estabilidad macroeconómica y una inflación en descenso, el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desequilibrado de forma abrupta a los mercados de todo el mundo.

De manera general, las monedas en la región se depreciaron. Las bolsas latinoamericanas retrocedieron. De igual forma, de manera general, de acuerdo con el último Informe de Economía Latinoamericana del Banco de España, existe un endurecimiento generalizado de las condiciones financieras. No obstante, cabe destacar que el impacto de este conflicto bélico ha sido menor al de la explosión de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Precio del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.00 18.90 Banorte 16.15 17.80 BBVA 16.48 17.62 Banamex 16.86 17.78



Recuerda que la cotización del tipo de cambio del dólar estadounidense a pesos mexicanos se actualiza de acuerdo con los sucesos del día.

Con información de Bloomberg

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OB